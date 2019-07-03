Мединский предложил создать рейтинг кинофикации регионов

Министр культуры Владимир Мединский предложил составить рейтинг регионов, в которых осуществляется проект кинофикации. Предложение прозвучало на совещании, посвященном эффективности функционирования кинотеатров, открытых при поддержке государства.

«Надо выстроить рейтинг регионов по следующим показателям: общая посещаемость, выручка и процент показов отечественных фильмов»,— сказал господин Мединский. По его словам, губернаторам худших регионов будут направлены соответствующие докладные, а субъекты, не исправившие нарушения, не смогут больше принимать участие в программе кинофикации.

Ранее российские частные инвесторы запустили систему абонементов в кино в Москве и Санкт-Петербурге «Киноголик», опередив готовящую аналогичный сервис Rambler Group. На первом этапе проект останется дотационным, но его основатели рассчитывают привлечь инвестиции и начать зарабатывать на рекламе и партнерских программах.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Кинотеатрам завели абонемент».