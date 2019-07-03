468,8 миллиарда долларов составил объем внешнего долга РФ на 1 апреля 2019 года, свидетельствуют данные Банка России. С начала года внешний долг увеличился на $14,2 млрд — главным образом за счет покупки нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах. В то же время в годовом выражении показатель сократился на 10%, в том числе долг федеральных органов власти — на 11%, субъектов федерации — на 25%, ЦБ — на 17%, банков — на 20%, а компаний — на 6%. Единственными показателями, которые выросли в составе внешнего долга, стали задолженность по федеральным валютным еврооблигациям (на 20%) и прочий федеральный долг (на 2%).