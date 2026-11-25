«Бавария» не расстанется с Джамалом Мусиалой
Мюнхенская «Бавария» 25 ноября заявила о «полной поддержке» футболиста клуба и сборной Германии Джамала Мусиалы, несмотря на его проблемы со здоровьем. Соответствующий релиз опубликован на официальном сайте «Баварии».
В пресс-релизе клуб сообщил о встрече, которая прошла во вторник, между представителями команды и игрока. В совместном заявлении было сказано о медобследовании Мусиалы, проведенном в апреле 2025 года из-за симптомов, похожих на абсансы (малые эпилептические припадки). Также стороны договорились о продолжении сотрудничества.
Ситуация приобрела актуальность из-за ЧП, связанных со здоровьем Мусиалы. В течение трех месяцев игрок трижды терял сознание. В августе игрок падал в обморок во время товарищеских матчей с «РБ Лейпциг» и «Хайденхаймом», а в минувшее воскресенье — на тренировке команды.
В прошлую субботу член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге допустил возможность продажи игрока из-за проблем со здоровьем. До этого подобное мнение высказали почетный президент клуба Ули Хёнесс и генеральный директор мюнхенцев Ян-Кристиан Дрезен.
23-летний атакующий полузащитник «Баварии» провел в этом сезоне пять матчей, дважды забив гол и отдав одну голевую передачу. В чемпионате Германии «Бавария» идет на втором месте с 22 очками в активе.