В пресс-релизе клуб сообщил о встрече, которая прошла во вторник, между представителями команды и игрока. В совместном заявлении было сказано о медобследовании Мусиалы, проведенном в апреле 2025 года из-за симптомов, похожих на абсансы (малые эпилептические припадки). Также стороны договорились о продолжении сотрудничества.