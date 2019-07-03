Биткойн дешевеет с трудом

Во вторник курс биткойна после двухнедельного перерыва приближался к отметке $9,5 тыс., опускаясь относительно локального максимума на 30%. По данным агентства Reuters, курс биткойна в середине торгового дня достигал отметки $9,57 тыс., впрочем, ближе к вечеру ситуация стабилизировалась, и курс вернулся к уровню $11 тыс. Коррекция на рынке виртуальной валюты была ожидаемой — с начала апреля ее курс вырос в три раза и 26 июня достиг отметки $13,7 тыс., максимальной с января 2018 года. По словам начальника отдела альтернативных инвестиций «Велес Капитала» Алексея Пикузы, в последние месяцы денег в системе стало гораздо больше, появилось больше активных спекулятивных игроков. Поводом для фиксации прибыли могло стать снижение геополитических и торговых рисков, достигнутое участниками саммита G20. «Многие инвесторы, опасавшиеся развития торгового конфликта США и КНР по наихудшему сценарию, могли сначала выходить из акций в другие активы, в том чисел в биткойн, а с получением позитивных новостей начали возвращаться из "цифрового золота" обратно на фондовый рынок»,— считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Опрошенные аналитики разошлись в прогнозах относительно перспективы цифровой валюты. «Общая тенденция развития индустрии остается позитивной, поэтому текущее снижение цены можно рассматривать как отличную возможность нарастить собственные вложения в криптовалюты»,— считает менеджер по развитию торговой инфраструктуры группы компаний Zichain Данила Яковлев. Руководитель департамента по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев менее оптимистичен, по его мнению, в перспективе нескольких лет цена на криптовалюту будет снижаться, так как интерес к ней остается только у криптоэнтузиастов.

Виталий Гайдаев