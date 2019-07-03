Руководитель ФСИН стал свидетелем защиты

Как стало известно “Ъ”, вчера впервые в суде дал показания первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый. Выступая свидетелем со стороны защиты по уголовному делу бывшего замдиректора пенитенциарной системы Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях при производстве обуви для заключенных и сотрудников, генерал-лейтенант внутренний службы Рудый рассказал, что благодаря подсудимому в ведомстве были решены многие финансовые проблемы, а в отношении руководителей самой службы не раз совершались провокации.

Анатолий Рудый приехал в Гагаринский райсуд в качестве исполняющего обязанности директора ФСИН — глава ведомства Геннадий Корниенко находится в отпуске. Он оказался одним из немногих свидетелей со стороны защиты. Гособвинение допрашивало своих свидетелей около десяти месяцев, а на представление доказательств невиновности защите было выделено всего несколько дней.

Анатолий Рудый рассказал, что Олег Коршунов пришел во ФСИН из бизнеса, и, по его словам, тогда все удивлялись: зачем состоятельному человеку, у которого даже есть своя яхта, работать в пенитенциарной системе? Однако, по его словам, вскоре после назначения господин Коршунов быстро освоился в системе, сосредоточившись на решении ее различных финансовых проблем. Первый замдиректора ФСИН особо подчеркнул, что господину Коршунову удалось пробить выделение субсидий сотрудникам ФСИН, за что многие ему до сих пор благодарны.

Свидетель Рудый рассказал, что ФГУП «Производственно-промышленный дом ФСИН России» (ППД), экс-руководитель которого Виталий Морусов также находится на скамье подсудимых, было создано не по инициативе господина Коршунова, как полагает следствие и гособвинение. Не продвигал бывший замдиректора ФСИН и проект, связанный с размещением обувных производств в колониях. За производство, отметил он, отвечал другой бывший замдиректора — Олег Симченков, выступавший в суде свидетелем обвинения. Сам Анатолий Рудый был против таких производств, но совет экспертов, а затем и коллегия ФСИН выпуск обуви заключенными для зэков и сотрудников ведомства поддержали. Производство осуществлялось на технике и из сырья, предоставленных гендиректором ООО «Торгово-промышленная компания ДАЦЕ Групп» (ТПК) Смбатом Арутюняном, который дал показания на господина Коршунова и был осужден за хищения в особом порядке. Анатолий Рудый подтвердил версию господина Коршунова о том, что к господину Арутюняну возникали вопросы, рассказав, что в ответ тот распускал слухи об откатах определенного процента бывшему заместителю директора ФСИН. «Я рекомендовал Коршунову поговорить об этом с Арутюняном в присутствии других сотрудников, что он и сделал»,— сообщил свидетель, отметив, что публично поддерживать свою версию бывший партнер ФСИН не стал, сославшись на то, что его самого оговорили, чтобы поссорить с руководством ведомства.

О том, что господин Арутюнян утверждал, что «он всех во ФСИН купил, включая директора», рассказал в суде и сменивший Морусова на посту директора ППД Александр Ганихин. Он заявил, что когда стал требовать от господина Арутюняна представления всех документов по работе с контрактами на сырье для производства обуви, тот стал злиться и пообещал, что «уволит или посадит» его. И вскоре господину Ганихину стали поступать «предложения» участвовать в провокации против руководства ФСИН о передаче взятки, а когда он отказался, его действительно арестовали. После года под стражей господин Ганихин вышел на свободу и обвинил господина Арутюняна в клевете. При этом он добавил, что обувь, производившаяся для ФСИН с участием господина Арутюняна, все-таки была отличного качества.

Отметим, что, признав свою вину, господин Арутюнян дал показания о том, что в октябре 2016 года передал Олегу Коршунову откат в размере €300 тыс. Со слов предпринимателя, деньги находились в папке размером А4, которую он занес в кабинет тогдашнего замдиректора ФСИН. Отвечая на вопросы защиты, господин Рудый сообщил, что ему известно, как господину Коршунову предлагали гораздо большие суммы. Например, за то, чтобы заключенных кормили просроченными продуктами, обещали $10 млн, от которых подсудимый отказался. При этом первый замдиректора ФСИН рассказал, что из-за многочисленных провокаций, которые совершались в отношении руководства ведомства, в том числе в отношении самого господина Рудого, Геннадий Корниенко ввел порядок, по которому посетителей пропускали в кабинеты чиновников без телефонов и сумок. Документы, которые у них были с собой, предварительно просматривались секретарями. По данным защиты, €300 тыс. незаметно пронести в папке было в принципе невозможно. Более того, кабинеты руководителей ведомства были оснащены скрытыми камерами, фиксировавшими всех посетителей, а визит господина Арутюняна с откатом почему-то остался за кадром. Во всяком случае, на процессе эта запись не демонстрировалась.

По версии Следственного комитета России (СКР), в 2015 году тогдашний замдиректора ФСИН России Олег Коршунов, руководитель ППД Виталий Морусов и предприниматель Смбат Арутюнян из корыстных побуждений вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных средств. Для этого в колониях, расположенных в Пермском и Красноярском краях, а также Липецке на оборудовании ТПК и из ее материалов было организовано производство обуви для заключенных и сотрудников тюремного ведомства. По документам, выпуск осуществлялся ППД, у которого по поручению господина Коршунова территориальные подразделения ФСИН должны были закупать обувь. ФГУП в рамках заключенных с ним госконтрактов получил 263 млн 278 тыс. 421 руб., перечислив впоследствии большую часть средств на счета «ДАЦЕ Групп», ООО «Промторгобувь» и «Мультишвейгруп», подконтрольных господину Арутюняну. Получив данные о том, что в производстве вместо кожи использовался более дешевый материал — кожевенный спилок, в ФСБ и ГСУ СКР решили, что вся эта сумма была похищена.

Между тем, отмечает защита подсудимых, в ходе процесса не было предъявлено доказательств того, что заключенные и сотрудники ФСИН получали некачественную обувь, а сами хищения совершались. Сотрудники ФСИН и документы из тюремного ведомства подтверждают, что вся обувь была получена и почти вся уже использована по назначению. Адвокаты полагают, что в деле отсутствует состав вменяемого преступления.

Анатолий Рудый сказал, что сам он в виновность бывшего коллеги не верит, а обратное должны установить следственные органы и суд. И при этом напомнил, что ранее о фактах коррупции в руководстве ФСИН, в том числе господина Коршунова, СКР и ФСБ рассказывал, например, бывший директор консервного завода ФСИН Павел Беликов, осужденный за хищения на 8,5 года. Показания эти, как потом выяснилось, он давал под давлением, и они оказались ложными.

Николай Сергеев