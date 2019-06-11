Кипр на жительство

Анонсированное зимой ужесточение кипрской программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции привело к всплеску интереса к покупке жилой недвижимости в стране на прежних условиях. Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40%, вызвав увеличение цен. В итоге изменения программы оказались косметическими, но аналитики не исключают ее полной отмены из-за недовольства местного населения. Если это произойдет, рынку недвижимости Кипра грозит обвал.

Спрос на кипрскую недвижимость со стороны клиентов из России в первом квартале 2019 года вырос сразу на 40,43%, говорится в исследовании Prian.ru, с которым ознакомился “Ъ”. Эксперт сервиса Филипп Березин связывает резкий рост с анонсированными в феврале и вступившими в силу 15 мая поправками к программе получения гражданства Кипра через инвестиции в недвижимость. Базово для этого необходимо вложить €2 млн. Теперь также требуется внести по €75 тыс. в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития. Кроме того, поправки обязывают соискателя в течение пяти лет с момента получения гражданства сохранять сделанные инвестиции. По словам господина Березина, исходно у тех инвесторов, кто рассматривал участие в программе, но «по каким-то причинам тянул», были опасения, что ее вообще свернут. И хотя нововведения оказались косметическими, многие поспешили получить паспорт ЕС на текущих условиях, поясняет он.

Директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева указывает, что за первый квартал число сделок с кипрскими объектами выросло на 20%. Среди наиболее популярных у россиян локаций она выделяет Лимасол и Пафос, следом идут Ларнака, Айя-Напа и Протарас: «Если в Ларнаке спрос направлен преимущественно на коммерческую недвижимость, то в Лимасоле и Пафосе россияне приобретают объекты для собственного пользования».

Руководитель Kalinka International Татьяна Бурлаковская говорит, что пик спроса пришелся на апрель. По данным Департамента земель и исследований Кипра, в этом месяце было зарегистрировано 1,06 тыс. договоров — на 61% больше, чем годом ранее, максимальное месячное значение с сентября 2008 года. В 2017 году кипрское гражданство путем инвестиций получили 5,52 тыс. человек. Из них 23,8% были россиянами, 9,1% — британцами, 8,7% — украинцами, следует из данных местного Центробанка.

Устойчивый рост спроса на инвестиционное жилье — ключевая причина увеличения цен на недвижимость Кипра, говорят в Prian.ru. Так, по данным местного Центробанка за последний доступный период, в третьем квартале 2018 года индекс цен на жилую недвижимость на Кипре вырос на 1,6% год к году. В Лимасоле за тот же период цены увеличились на 8,7%. По словам Филиппа Березина, сегодня в городе в строящихся объектах на первой линии стоимость 1 кв. м может превышать €10 тыс., что сравнимо с лучшими районами ведущих городов мира.

Параллельно на Кипре растет число выданных разрешений на строительство. Как следует из данных местного Центробанка, в январе 2019 года показатель увеличился на 15% год к году. Рынок недвижимости Кипра сильно перегрет, предупреждает господин Березин. По его словам, стоимость предложения определяется исключительно возможностью покупки гражданства. Он уверен, что в случае изменения правил предоставления гражданства цены на недвижимость на Кипре обвалятся. При этом в Prian.ru не исключают, что политика местных властей в этом вопросе может скорректироваться. Активное недовольство действующими нормами сейчас выражают сами киприоты, которые из-за постоянного роста цен фактически лишены возможности купить недвижимость на острове, объясняют аналитики.

По данным ЦБ РФ, объем трансграничных переводов россиян за рубеж на операции с недвижимостью в 2018 году вырос на 12,3%, до $1,23 млрд, год к году. Самой популярной страной был Кипр. На второе место Марина Шалаева ставит Мальту, следом идут Испания, Португалия и Греция. В отличие от Кипра, отмечает она, вложения в этих странах предполагают получение только вида на жительство, но и оказываются дешевле, в диапазоне €300–500 тыс. за объект.

Александра Мерцалова