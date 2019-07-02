Шарапова проиграла в первом круге Wimbledon, прервав встречу из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла французской спортсменке Полин Пармантье в первом круге Wimbledon, третьего турнира серии Большого шлема. Она прервала встречу из-за травмы. До этого 32-летняя Шарапова пропустила пять месяцев из-за травмы и вернулась на корт только две недели назад.

На тот момент, когда Мария Шарапова решила отказаться от борьбы, счет был 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу Пармантье. Игра продлилась 2 часа 16 мин.

Во втором круге Полин Пармантье сыграет с испанской теннисисткой Карлой Суарес Наварро.

Ранее главными сюрпризами первого круга на Wimbledon стали поражения второй ракетки мира японки Наоми Осаки, а также Александра Зверева из Германии и грека Стефаноса Циципаса из топ-10. Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев вышли во второй круг.

Подробнее о старте турнира читайте в публикации “Ъ” «Карен Хачанов размялся корейцем».