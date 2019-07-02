Карен Хачанов размялся корейцем

Главными сюрпризами первого дня Wimbledon стали поражения второй ракетки мира японки Наоми Осаки, а также Александра Зверева из Германии и грека Стефаноса Циципаса из топ-10. Тем временем россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев вышли во второй круг. Правда, для этого им потребовалось несколько больше времени, чем планировалось.

Для Карена Хачанова нынешний Wimbledon стал первым чемпионатом Большого шлема, который он проводит в ранге игрока топ-10 мирового рейтинга. И результатом, соответствующим его 9-й позиции в классификации ATP, на этом турнире формально является выход в четвертый круг, который, не исключено, позволит ему подняться на 8-е место.

Год назад Карен Хачанов уже добирался на Wimbledon до 1/8 финала. Тогда, несмотря на быстрое поражение от будущего чемпиона Новака Джоковича, он сделал серьезный, очень трудный шаг вперед. В трех победных матчах Карену Хачанову понадобилось сыграть 14 сетов, причем американцу Фрэнсису Тиафу в 1/16 финала он уступал 0:2 по партиям.

Вот и сейчас 23-летнему россиянину явно не стоит ждать в Лондоне легкой жизни. Во всяком случае, именно такой вывод напрашивается после стартовой встречи, в которой его соперником стал нынешний лидер южнокорейского тенниса Квон Сон У. Этот малоизвестный игрок, впервые прошедший квалификацию Wimbledon и занимающий сейчас в рейтинге высшее за карьеру 125-е место, приготовил Хачанову гораздо больше вопросов, чем ожидалось. Кореец был быстр, упорен и раскован, что позволило ему показать весьма неплохую игру.

Матч начался с брейка в первом же гейме на подаче Хачанова, который, правда, очень быстро отыгрался. Потом был удачный для россиянина тай-брейк, за ним — второй сет, который он провел увереннее всего, и удачная уже для соперника концовка третьей партии. Но для победы над таким сильным игроком, как нынешний Хачанов, азиат все-таки пока не созрел. На финише четвертого сета россиянину удалось доказать свое преимущество — 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5.

Теперь перед Кареном Хачановым стоит не менее серьезная задача, чем во втором круге прошлогоднего Wimbledon, где он провел пять партий против киприота Маркоса Багдатиса. Точнее, это будет задача еще более сложная, ведь его соперником, как и следовало ожидать, стал 37-летний Фелисиано Лопес. Опытнейший испанский левша, который блестяще играет на траве и две недели назад на кортах лондонского Queen's Сlub взял сразу два титула — в одиночном разряде и в паре с вернувшимся после эндопротезирования тазобедренного сустава Энди Марреем. Чтобы сломить сопротивление такого оппонента, россиянину явно требуется прибавить.

Следом за Хачановым на тот же самый 18-й корт Всеанглийского лаун-теннисного клуба вышел другой сеяный россиянин — Даниил Медведев, которому на старте достался итальянский ветеран Паоло Лоренци. Этот 37-летний мастер грунтовых кортов с хорошим чувством мяча, но без ярко выраженных козырей на траве выигрывает крайне редко, хотя на Wimbledon дважды проходил первый круг. На своей подаче Медведев, как правило, действовал с большим запасом, однако Лоренци все-таки дважды удавалось доводить дело до тай-брейков, и лишь там шансов он уже не имел. В итоге — 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), и в 1/32 финала россиянин сыграет со 101-й ракеткой мира 19-летним австралийцем Алексеем Попыриным.

Старт двух россиян нельзя назвать ярким, но во всяком случае им удалось избежать участи Александра Зверева из Германии — чемпиона прошлогоднего итогового турнира ATP, который на самом старте уступил чеху Иржи Веселы — такому же победителю квалификации, как Квон Сон У. Но если Зверев в нынешнем сезоне в целом выступает не слишком удачно, то от Стефаноса Циципаса, занимающего пятое место по набранным в этом году очкам, поражения в первом круге уж точно никто не ожидал. Кстати, огорчил Циципаса соотечественник Лоренци — итальянец Томас Фаббиано, который в свои 30 лет на уровне ATP не выиграл и 25 матчей, но неожиданно раскрылся на прошлой неделе на траве Истбурна, где, стартовав с квалификации, внезапно дошел до полуфинала.

Зафиксирован неожиданный результат и на женском турнире, где Юлия Путинцева из Казахстана оставила не у дел вторую ракетку мира Наоми Осаку. Правда, степень сенсационности в данном случае здесь несколько сглаживает история личных встреч. Дело в том, что Путинцева брала верх и в двух предыдущих матчах с японкой, причем в прошлый раз это произошло полторы недели назад на траве Бирмингема, после чего титул первой ракетки мира от Осаки перешел к австралийке Эшли Барти.

Евгений Федяков

Первый круг Wimbledon Мужчины. Кевин Андерсон (ЮАР, 4)—Пьер-Юг Эрбер (Франция) 6:3, 6:4, 6:2. Станислас Вавринка (Швейцария, 22)—Рубен Бемельманс (Бельгия) 6:3, 6:2, 6:2. Роберто Баутиста Агут (Испания, 23)—Петер Гойовчик (Германия) 6:3, 6:2, 6:3. Новак Джокович (Сербия, 1)—Филипп Кольшрайбер (Германия) 6:3, 7:5, 6:3. Карен Хачанов (Россия, 10)—Квон Сон У (Южная Корея) 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 19)—Вашек Поспишил (Канада) 5:7, 6:2, 6:4, 6:3. Иржи Веселы (Чехия)—Александр Зверев (Германия, 6) 4:6, 6:3, 6:2, 7:5. Даниил Медведев (Россия, 11)—Паоло Лоренци (Италия) 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Милош Раонич (Канада, 15)—Праджнеш Гуннесваран (Индия) 7:6 (7:1), 6:4, 6:2. Томас Фаббиано (Италия)—Стефанос Циципас (Греция, 7) 6:3, 3:6, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3. Уго Умбер (Франция)—Гаэль Монфис (Франция, 16) 6:7 (6:8). 3:6, 6:4, 7:5, 3:0, отказ. Женщины. Элина Свитолина (Украина, 8)—Дарья Гаврилова (Австралия) 7:5, 6:0. Маргарита Гаспарян (Россия)—Анна-Лена Фридзам (Германия) 6:4, 6:4. Петра Мартич (Хорватия, 24)—Дженнифер Брейди (США) 3:6, 6:3, 6:4. Анетт Контавейт (Эстония, 20)—Шелби Роджерс (США) 6:0, 3:6, 6:4. Каролина Плишкова (Чехия, 3)—Чжу Линь (Китай) 6:2, 7:6 (7:4). Мэдисон Кис (США, 17)—Луксика Кумкхум (Таиланд) 6:3, 6:2. Магдалена Рыбарикова (Словакия)—Арина Соболенко (Белоруссия, 10) 6:2, 6:4. Симона Халеп (Румыния, 7)—Александра Соснович (Белоруссия) 6:4, 7:5. Анастасия Севастова (Латвия, 12)—Кристи Ан (США) 6:3, 6:4. Вероника Кудерметова (Россия)—Изалин Бонавентюр (Бельгия) 6:2, 6:4. Анастасия Потапова (Россия)—Жиль Тайхманн (Швейцария) 2:6, 6:4, 6:1. Юлия Путинцева (Казахстан)—Наоми Осака (Япония, 2) 7:6 (7:4), 6:2. Мэдисон Бренгл (США)—Маркета Вондроушова (Чехия, 16) 6:4, 6:4. Айла Томлянович (Австралия)—Дарья Касаткина (Россия, 29) 6:3, 6:1. Каролина Возняцки (Дания, 14)—Сара Соррибес Тормо (Испания) 5:4, отказ.