Депутаты закрыли «Водоканал»

Комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию в закрытом режиме рассмотрела отчет ЕМУП «Водоканал». За последние полгода на предприятии сменилось два руководителя. Эксперты отмечают, что процесс ротации топ-менеджеров связан с борьбой за контроль над активом.



С докладом выступил исполняющий обязанности гендиректора предприятия Владимир Коромыслов. Во время утверждения повестки депутат Алексей Вихарев предложил закрыть заседание от прессы. Свою инициативу он пояснил наличием у депутатов «неудобных вопросов», которые могут «дестабилизировать обстановку на стратегически важном муниципальном предприятии». «Неправильно истолкованная фраза ввиду небольшого количества опыта публичных выступлений может быть вырвана из контекста и повлечь репутационные риски для предприятия»,— добавил депутат.

Еще одной причиной сделать заседание закрытым стали кадровые перестановки в руководящем составе предприятия за последние полгода. 21 июня с поста гендиректора ушел Игорь Дубровин, который возглавлял учреждение с марта этого года. До него «Водоканалом» руководил Евгений Буженинов, назначенный в начале мая 2018 года. С января прошлого года он находился в статусе исполняющего обязанности руководителя. Ранее гендиректором предприятия был Александр Ковальчик, который перешел на должность министра экономики и территориального развития Свердловской области, а сейчас занимает пост первого заместителя мэра Екатеринбурга.

Участники заседания комиссии не стали раскрывать, что они услышали. Лишь депутат Виктор Сомиков рассказал, что его интересовала проблема запаха, из-за которой жители микрорайона Химмаш готовы «перекрывать улицы». Впрочем, в ходе обсуждения члены комиссии и представители предприятия пришли к выводу, что запах идет не от сооружений «Водоканала».

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» было основано в 1925 году. Оно занимается распределением воды для питьевых и промышленных нужд, а также занимается очисткой сточных вод. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль предприятия за 2017 год составила 1,5 млрд руб. Уставной капитал предприятия на май 2016 года составлял около 1,9 млрд руб.

«Сейчас идет процесс перераспределения активов городского хозяйства. “Водоканал” является одним из лакомых кусочков, на которые претендуют основные группы влияния в городе»,— пояснил закрытость заседания комиссии глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов. Он уверен, что борьба за предприятие является причиной частой смены руководителей «Водоканала». По его словам, за контроль над предприятием борются несколько заинтересованных групп. Среди них: ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга, владелец сотового оператора «Мотив» Виталий Кочетков, «уралмашевские» бизнесмены, которые сейчас контролируют часть городского рынка ЖКХ, а также Александр Ковальчик.

Анастасия Реутова