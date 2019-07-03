Стихийное бедствие вызвали три циклона

Cильное наводнение в Иркутской области, затопившее около 100 населенных пунктов в регионе, ученые назвали аномальным явлением для данной территории. По их информации, по региону проходили сразу три циклона, два из которых удерживали третий. Это и стало причиной обильных осадков, переполнивших реки. Сюда же добавилось и таяние снегов в горах. Само наводнение тем временем пошло на убыль. Уровень воды, превышающий критический, сохраняется только в Тулуне. Из более чем 50 населенных пунктов вода ушла. По последним данным, стихия унесла жизни 18 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.



Как сообщил вчера на пресс-конференции заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики СО РАН Вячеслав Никитин, 25–29 июня по области проходил мощный циклон. В обычных условиях он бы прошел по региону быстро. Но в данном случае на территории области находились еще два циклона — южный и северный. Господин Никитин утверждает, что эти два циклона зажали третий и долго его удерживали на территории. «И все это совпало по времени с таянием снегов в горах, которое обычно происходит раньше, и создало экстремальные условия»,— сказал он. Также господин Никитин сообщил, что в Тулуне за 1,5 дня выпало 78 мм осадков, в то время как месячная норма для июня на этой территории — 59 мм. Влиянием «малоподвижного циклона» объяснила сильное наводнение и замначальника иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. «От полутора до четырех месячных норм осадков выпало»,— добавила она. А исполняющая обязанности заведующего кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства Иркутского госуниверситета Инна Латышева и вовсе назвала произошедшее «аномальным явлением». «Событие уникальное. А любое уникальное событие — это комплекс факторов. Могу сказать достоверно, что явление было аномальным с точки зрения погодных, климатических и циркуляционных факторов. Такое явление аномально по своей природе, масштабу и последствиям»,— сказала госпожа Латышева. Она добавила, что если раньше на территории Иркутской области господствовали преимущественно циклоны из Монголии, то в данном случае оказывали влияние три силы: арктические холодные массы, субтропические массы и уникальные для нашего региона воздушные массы, поступившие с Тихого океана.

Тем временем вода продолжает покидать территории. Выше критической отметки только уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун. Там она поднималась почти до 14 метров при критическом значении в семь метров. Уровень опустился ниже девяти метров. Вода покинула 54 населенных пункта. Подтопленными остаются 42. Как сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, 18 человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 1,3 тыс. человек, более 200 человек госпитализированы.

Прокуратура Иркутской области намерена привлечь к административной ответственности глав населенных пунктов, которые несвоевременно и ненадлежащим образом информировали население о приближающемся стихийном бедствии. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, представления внесены мэрам города Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска, а также главам восьми сельских поселений Тулунского района, двух — Тайшетского района и одного — Чунского района. Пресс-служба ведомства также сообщает, что прокуратура не нашла нарушений в работе Иркутского управления гидрометеослужбы, которое своевременно информировало органы местного самоуправления, единые дежурные диспетчерские службы и ГУ МЧС по Иркутской области об опасных метеорологических явлениях.

Екатерина Еременко, Иркутск