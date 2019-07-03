Главе ломают аппарат

В Хакасии могут ликвидировать администрацию главы республики Валентина Коновалова. Соответствующую инициативу депутата Верховного совета, лидера реготделения «Коммунистов России» Дениса Бразаускаса поддержала конституционная комиссия регионального парламента, вопрос вынесен на сессию. Штат администрации не превышает 70 человек, расходы на содержание которых обходятся в 100 млн руб. в год. Политологи уверены, что ликвидация администрации негативно скажется на управлении республикой. Если депутаты примут поправку, то у Валентина Коновалова «останется только кабинет».



Вчера конституционная комиссия Верховного совета Хакасии внесла поправку в ст. 96 п. «ж» конституции республики. Она позволит ликвидировать администрацию главы Хакасии Валентина Коновалова. Предположительно, вопрос будет рассмотрен на одной из ближайших сессий. Структура создана восемь лет назад, она обеспечивает реализацию полномочий главы республики. В ее функции входит подготовка и доработка документов, требующих подписи губернатора, она контролирует исполнение поручений главы республики, формирует его ежегодные отчеты, организует проведение его протокольных мероприятий, отвечает на обращения граждан, адресованные главе республики, мониторит общественно-политическую ситуацию в республике, конт­ролирует взаимоотношения со СМИ и т.д. В начале этого года было ликвидировано управление по обеспечению деятельности правительства Хакасии, его функционал также приняла на себя администрация главы.

С инициативой упразднить администрацию главы в середине июня выступил депутат Верховного совета Хакасии, руководитель фракции «Коммунисты России» Денис Бразаускас. В интервью медиагруппе «Юг Сибири» он сказал, что это гос­орган, «который ни за что не отвечает, это даже не исполнительная власть». Дозвониться вчера до господина Бразаускаса “Ъ” не удалось.

Администрация главы республики была создана в начале 2011 года по инициативе завотделом по обеспечению деятельности председателя правительства Хакасии Владислава Никонова. Он стал ее первым руководителем. Спустя три года, когда господин Никонов покинул Хакасию, пост руководителя администрации главы занял его заместитель Владимир Бызов. Он просидел в этом кресле менее трех лет. Владимира Бызова арестовали в конце 2016 года, в его отношении был заведен ряд уголовных дел. Он уже приговорен к двум годам колонии-поселения за незаконное хранение боеприпасов, к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 18,7 млн руб. за взятку в 6,2 млн руб. Как установило следствие, Бызов вымогал у поставщика медоборудования «откаты» на общую сумму 46 млн руб. за заключение контрактов. Сейчас суд рассматривает дело об организации Бызовым преступного сообщества, занимавшегося махинациями с закупками медоборудования и лекарственных препаратов, ущерб от которых превысил 90 млн руб. После его ареста и последующего увольнения должность руководителя администрации главы республики занял Валерий Денщиков. Уволился он и два его заместителя, Татьяна Белецкая и Юрий Чечерин, в ноябре прошлого года после победы коммуниста Валентина Коновалова на выборах главы республики.

Сейчас администрацию Валентина Коновалова возглавляет бывший секретарь тульского обкома КПРФ и бывший сити-менеджер города Донской (Тульская область) Богдан Павленко. Он руководил избирательной кампанией господина Коновалова, стал хорошо известен в республике после того, как на митинге в честь годовщины Октябрьской революции разбил камеру съемочной группы красноярского телеканала «Прима». Ранее в интервью ИА «Хакасия» господин Павленко обещал сохранить администрацию главы, оптимизировав ее структуру. «Уже есть первые шаги: сокращены два из четырех секретарей и один руководитель в администрации. Плюс сокращены повар и два официанта главы»,— рассказывал он.

По информации пресс-службы правительства, сегодня в администрации главы республики числятся не более 70 человек. В бюджете республики на 2018 год на содержание администрации было предусмотрено 137 млн руб., в 2019 году — 97 млн руб. «Кроме того, властями республики предпринят ряд мер для оптимизации расходов. В частности, в течение 2018–2019 годов проведены сокращения в структурах администрации и аппарата правительства. Общая сумма экономии составила порядка 100 млн руб.»,— уточнили в правительстве. Источник “Ъ” в правительстве уверен, что администрация не будет ликвидирована: «Эта структура полностью обеспечивает деятельность главы республики. Если какие-то дилетанты начинают ради пиара заявлять о ликвидации, это не совсем корректно». С ним согласен и экс-руководитель администрации главы Хакасии Владислав Никонов: «Упразднение администрации приведет к еще большей разбалансировке управленческого процесса. У Валентина Коновалова плохая администрация, но она хоть что-то делает. Если начать сейчас реорганизацию, там будет вселенский хаос».

Как будут голосовать по вопросу ликвидации администрации депутаты Верховного совета, неизвестно. Представители ЛДПР решат это в среду на заседании фракции. Руководитель фракции «Единая Россия» Светлана Могилина предпочла «сначала ознакомиться с юридической составляющей» и только потом делать выводы. А руководитель фракции КПРФ Александр Семенов не считает этот вопрос важным для жителей республики.

Политолог Александр Чернявский уверен, что администрация — это необходимая структура: «Я думаю, будут найдены какие-то управленческие компромиссы лингвистического толка и администрацию просто назовут по-другому». Политолог Михаил Верхотуров уверен, что Богдан Павленко не потеряет свою должность: «Коммунисты до последнего будут защищать своего локального серого кардинала. Если администрацию ликвидируют, это будет значить, что он не справился со своими обязанностями и перспективы занять другую должность в правительстве у него не будет». По его мнению, упразднение администрации негативно скажется на управлении республикой. Владислав Никонов уверен, что администрация останется или будет реорганизована: «В качестве тренировки Коновалова это интересная история. Его сейчас будут там гонять и тыкать носом. Но он-то реально понимает: если ликвидировать администрацию, он останется безо всего. Он станет губернатором, у которого будет только кабинет. Сейчас есть хотя бы структура и люди, которые по инерции что-то делают».

Юлия Сасевич, Елена Морозова