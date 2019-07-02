В 2020 году в Петербурге появятся новые зоны платной парковки на 13 тыс. мест

В 2020 году в Петербурге появятся новые зоны платной парковки рассчитанные на 13,1 тыс. мест. Об этом на совещании в Смольном заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

В ГЦУП уточнили, что речь идет о Центральном районе. К 2022 году планируется создать 52 тыс. платных парковочных мест в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районе.

Между тем Смольный до сих пор не может взимать штрафы за неоплату стоянки. По подсчетам “Ъ-СПб”, выдающий доход составляет около 1,9 млрд рублей. Проблемы связаны с тем, что у города нет доступа к базам автовладельцев ГИБДД и ГУ МВД. Власти города ожидают, что внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) решит этот вопрос, однако точных сроков взимания штрафов не называют. Второе чтение законопроекта запланировано на лето 2019 года. После этого его ждет третье чтение, рассмотрение в Совете Федерации и подписание президентом РФ.

Яна Войцеховская