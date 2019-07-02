Замсекретаря Совбеза России обвинил НАТО в подготовке «цветных революций»

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что НАТО готовит «цветные революции» в нескольких странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольных Западу режимов, в том числе посредством провоцирования "цветных революций"»,— сказал он в интервью «Российской газете».

Господин Нургалиев отметил, что противоречия России и НАТО носят «принципиальный характер», как бы ни складывались отношения с альянсом. При этом сотрудничество третьих стран с НАТО всегда имеет «антироссийскую составляющую», что неоднократно подтверждалось на практике. «Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по организации»,— добавил он.

Тем не менее, по словам Рашида Нургалиева, страны ОДКБ готовы к «плодотворному взаимодействию» с НАТО.

ОДКБ объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию и Таджикистан.

Напомним, что в мае страны ОДКБ обратились к НАТО с предложением о сотрудничестве. В прошлый раз подобная инициатива была направлена в 2012 году, Брюссель в тот раз ее не поддержал.

Подробнее — в материале “Ъ” «НАТО предложили консультации».