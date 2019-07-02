АвтоВАЗ останавливает заводы в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок компонентов

АвтоВАЗ с 3 июля приостановит производство на сборочных линиях в Тольятти и Ижевске, сообщили российским информагентствам в пресс-службе компании. Проблемы на производстве связаны с невыполнением обязательств компании-поставщика.

«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод «Автокомпонент»" (г. Нижний Новгород)»,— приводит ТАСС сообщение компании.

Автопроизводитель принимает меры для возобновления производства. АвтоВАЗ готов возложить убытки компании на поставщика, по вине которого произошел срыв производства. Приостановка производства на заводах не окажет влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки.

Подробнее о том, почему концерн остановил конвейер, читайте в публикации “Ъ” «АвтоВАЗу не хватило запчастей».