АвтоВАЗу не хватило запчастей

АвтоВАЗ с 3 июля приостанавливает производство автомобилей в Тольятти и Ижевске на неопределенный срок. В концерне говорят о проблемах с поставками комплектующих со стороны нижегородской компании ООО «Завод Автокомпонент». Эта группа компаний давно является поставщиком АвтоВАЗа, и в прошлом году автопроизводитель уже останавливал производство, ссылаясь на перебои в поставках. При этом в поставщике свою вину тогда отрицали.

АвтоВАЗ с 3 июля приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске на неопределенный срок, сообщили в компании. Простой связан «с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород)», объясняют в концерне. Там утверждают, что АвтоВАЗ «делал все возможное для недопущения этой ситуации, предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства и оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки». Приостановка выпуска не окажет влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.

ООО «Завод Автокомпонент» занимается конвейерными поставками и маркетингом и, по данным Kartoteka.ru, является дочерней структурой нижегородской АО УК «Автокомпонент», которая принадлежит Олегу Зайцеву. Эта компания управляет группой «Автокомпонент». В рамках группы производством занимаются две компании: «Производственная компания Автокомпонент Тольятти» и «Производственная компания Автокомпонент Нижний Новгород». ГК «Автокомпонент» производит автокомпоненты из пластмассы для интерьера и экстерьера.

В группе «Автокомпонент» “Ъ” не предоставили комментарий.

Помимо АвтоВАЗа, с компанией также работают Nissan, Renault, GM-АвтоВАЗ, Skoda, Volkswagen, ГАЗ, ПАЗ (входит в группу ГАЗ) и УАЗ. В мае 2017 года GM-АвтоВАЗ также приостанавливал конвейер из-за нехватки комплектующих на фоне прекращения поставок компанией «Завод Автокомпонент». Сам АвтоВАЗ останавливал конвейер в апреле 2018 года из-за нехватки топливных баков. Как сообщала газета «Понедельник», в компании «Автокомпонент» тогда говорили, что приостановка для них стала неожиданностью: у «Lada Ижевск» есть неплохие запасы топливных баков, а поставки продолжаются.

При этом в ноябре 2018 года московское ООО «Торговый дом Полипластик» подало заявление о банкротстве «ТЗК Автокомпонент» и «Завод Автокомпонент» из-за долга по поставкам материалов в 100 млн руб. В июне ГК «Автокомпонент» полностью погасила задолженность.

Ольга Никитина