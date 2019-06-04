В Раду внесен законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ

Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект, который предполагает конфискацию имущества жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые добровольно получили российские паспорта.

Других подробностей на сайте Рады пока не приводится. На момент публикации новости текст законопроекта и пояснительная записка к документу была еще не опубликована.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства для жителей ДНР и ЛНР. 1 мая он также облегчил эту процедуру для некоторых категорий украинцев. Кремль пообещал выдавать им паспорта вне зависимости от реакции Киева.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предоставлять украинское гражданство россиянам.

О заочной дискуссии Владимира Зеленского с Владимиром Путиным читайте в материале “Ъ” «Паспортозамещение».