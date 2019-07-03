Канал имени Москвы откроется к осени

Проблемный участок канала имени Москвы, который вновь дал течь 20 июня, может быть открыт для судоходных компаний в середине августа. Как заявил глава ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин, причиной течи стала деформация шпунтовой стенки, причем она возникла на противоположной стороне канала относительно места январской аварии. Из-за простоя канала грузоотправители сейчас теряют несколько миллионов рублей в день.
Судоходство на проблемном участке на Канале имени Москвы между шлюзами №7 и №8 на северо-западе города может быть открыто в середине августа, сообщил глава ФГБУ Герман Елянюшкин. Для восстановительных работ потребуется три недели, и еще 17 дней нужно на наполнение участка водой, так как «с ним мы не будем спешить», уточнил он, подытожив, что всего потребуется 38 дней.
Авария в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе, когда под дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля произошел размыв и провал грунта, случилась 10 января. В итоге навигация на проблемном участке между 7-м и 8-м шлюзами была перенесена с конца апреля на 1 июня (см. “Ъ” от 5 апреля), но и в июне ее не удалось запустить. При заполнении проблемного участка водой 20 июня была выявлена новая протечка (см. “Ъ” от 21 июня). В ФГБУ тогда отмечали, что «проводились регламентные работы по наполнению Канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков».
Как пояснил 2 июля Герман Елянюшкин, «уровень грунтовых вод должна была сдерживать шпунтовая стенка». «Этот шпунт в том числе защищает и построенный тоннель от воздействия не самой простой среды — в этом месте у нас протекает две реки, огромное количество коммуникаций, транспортный тоннель и др. Шпунт деградировал и потерял свою несущую способность. И когда начали проводить заполнение канала, шпунт прогнулся, и образовалась трещина»,— рассказал он.
Эта течь была обнаружена в южной пазухе тоннеля, тогда как январская авария произошла в северной пазухе «в совершенно противоположном месте». «Каналу на этом участке более 80 лет, ни разу реконструкции не проводилось,— рассказал глава ФГБУ.— То, что построено в 1937 году, работает исправно, как часики. В 1970-х и 2000-х годах было построено два тоннеля. Тот, что в 1970-х,— еще более или менее, а то, что сделали в 2000 году, конечно, не годится с точки зрения проектирования и строительства. Большое количество нарушений выявил Ространснадзор в ходе проведения проверки». Аварийный участок канала, по словам господина Елянюшкина, напоминает «ветхое одеяло, к которому прицепили новую заплатку, и теперь оно начинает трещать по краям».
Из-за сложившейся ситуации страдают грузовые судоходные компании, в первую очередь «Порт Коломна», потери которого уже составили около 200 млн руб., а также Южный речной порт (входит в Московское речное пароходство), Волжское пароходство и т. д. Гендиректор порта Коломна Владимир Алексеев говорил “Ъ”, что потери составляют 2,5–3 млн руб. в сутки.
Глава Росморречфлота Юрий Цветков 25 июня говорил, что навигация на проблемном участке может открыться не раньше конца июля. Также чиновник отмечал, что в любом случае агентство будет планировать в межнавигационный период реконструкцию канала «независимо от результатов исследования, которое сейчас проводится». Стоимость реконструкции будет зависеть от проектных работ, которые пока не проведены. В этом году ФГБУ потратил на восстановление поврежденного участка 211 млн руб. из своего бюджета.
Площадь восстанавливаемого участка канала после аварии в январе 2019 года составила около 10 тыс. кв. м, а объем работ — 30 тыс. кубометров, следует из материалов ФГБУ «Канал имени Москвы», подготовленных к форуму «Реки России 2019» (есть у “Ъ”). Подрядчиком аварийно-восстановительных работ выступает АО ГК ЕКС. К проектированию и изысканиям на субподряде привлечены АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" им. С. Я. Жука».
Специалистам было необходимо демонтировать построенное в 2000 году гидротехническое сооружение: полностью разобрать западную дамбу и напорную часть восточной, а также вскрыть дно, чтобы оголить металлическую защиту бетонной конструкции тоннеля. Затем была произведена укладка подстилающих слоев противофильтрационного экрана из суглинка с последующей его защитой щебнем и бетонными плитами.
К 6 мая суглинок был раскатан по дну канала в районе северной и южной пазухи. Несколько дней заняла укладка бетона в пространство между стенами тоннеля и металлическим шпунтом, который был возведен в 2000 году по обеим сторонам тоннеля вдоль него. Строители сделали также зачистку металлической защиты тоннеля, закрепив на ней гидроизоляционный материал. Были выполнены работы по армированию и бетонированию защитной пробки — шапочного бруса, над пазухами в районе дна канала и на западной дамбе. Аналогичные мероприятия проводились и на восточной дамбе.
Однако при опытном наполнении канала в ночь с 19 на 20 июня участок канала у западного портала автомобильного тоннеля не выдержал давления воды. Она начала поступать со стороны южной пазухи. Течь возникла после того, как уровень воды достиг гарантированной судоходной глубины — пяти метров, что привело к экстренному сбросу воды.
После вскрытия облицовки канала из бетонных плит выяснилось, что площадь промыва составила чуть более одного квадратного метра.
В месте промыва проведена выемка грунта до отметок, позволивших определить точное место проникновения воды в пазуху. Этим местом оказалось неплотное примыкание элементов шпунта строительного котлована 2000 года.
Во время восстановительных работ проблемная пазуха между внешней стенкой тоннеля и шпунтом строительного котлована 2000 года в верхней своей части была изолирована от воздействия грунтов и воды канала посредством устройства бетонной пробки — шапочного бруса. Для этого строители обнажили котлован до отметок верха шпунта и обетонировали пазуху с захватом шпунта в тело бетонной пробки.
После повторной течи есть основания полагать, что шпунт, расположенный ниже шапочного бруса, утратил свои несущие свойства и не выдержал давления подошедшей к нему воды. Также, как следует из материалов ФГБУ, существует версия, по которой шпунт мог оказаться короче заданных проектом параметров.
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