Канал имени Москвы дал новую течь

Как выяснил “Ъ”, вопреки обещаниям речников навигация по каналу имени Москвы на северо-западе города в ближайшее время открыта не будет. Причина — в новой протечке в Тушинском тоннеле, вынудившей администрацию канала опять сбросить воду. Судовладельцы несут убытки, исчисляемые миллионами рублей в сутки. Перерезана поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт, а прогулочный флот потерял возможность переходить с севера в центр города и обратно.
Как стало известно “Ъ”, движение судов по каналу имени Москвы между шлюзами №7 и №8 на северо-западе столицы, нарушенное после январского подтопления Тушинского тоннеля, вновь откладывается на неопределенный срок. Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, 20 июня в тоннеле возникла новая протечка, и воду из канала в аварийном порядке сбросили.
Перед шлюзом сверху на Химкинском водохранилище уже стояли несколько судов с грузом порта Коломна. Для судовладельцев задержка выльется в большие потери, уверяет источник “Ъ”. Перерезана поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт, включая поставку щебня, песка, гипса, вывоз металлолома, а также отрезана возможность прогулочного флота переходить с севера Москвы в центр и обратно.
Другой источник “Ъ” в судоходном сообществе отмечает, что пока сложно оценить все потери: «два месяца нет ни отправок, ни прихода грузов». Причем дата открытия участка неоднократно сдвигалась, отмечает он: «Сначала говорили, что 1 июня, потом 10-го, потом 15-го… Числа постоянно меняются».
Авария в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе, когда под дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля произошел размыв и провал грунта, случилась 10 января.
По заключению комиссии, при проектировании и строительстве тоннеля были допущены ошибки; впоследствии обнаружились многочисленные провалы, через которые просочилась вода. “Ъ” уже писал о сдвиге начала навигации, которая должна была открыться в конце апреля, в связи с аварией (см. “Ъ” от 5 апреля).
Тогда пуск судоходства откладывали до 1 июня. 30 мая глава ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин сообщал, что ориентировочно возобновление движения запланировано на 10 июня. Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин. Ремонт обошелся ФГБУ «Канал имени Москвы» в 211 млн руб.
В ФБГУ “Ъ” подтвердили, что 20 июня «проводились регламентные работы по наполнению канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков». В настоящее время устраняются ее последствия и причины, заверили в организации, не дав прогнозов по срокам завершения работ.
Гендиректор порта Коломна Владимир Алексеев отмечает, что десяток судов компании были на подходе и ожидали, что проблемный участок будет открыт 20 июня. «Похоже, что масштаб проблемы не такой, как был 10 января,— говорит он.— Надеемся, что утечку вовремя остановили. Хотелось бы, что в течение пяти-шести дней все было решено». Порт Коломна — основной грузоперевозчик, работающий на данном участке, в 2018 году обслужил 4,6 млн тонн грузов. По словам господина Алексеева, из-за незапуска навигации вовремя, 25 апреля, компания уже потеряла 150 млн руб., а теперь ежесуточно теряет 2,5–3 млн руб. Случай признан форс-мажором, добавляет господин Алексеев,— пока контрагенты проявляют понимание и не выставляют претензии.
Президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов сообщил “Ъ”, что на фоне убытков грузовых судоходных компаний потери прогулочных компаний «не глобальные». Все суда, которые пришлось перегонять с зимовки в Химкинском водохранилище и Тверской области через Рыбинское водохранилище по Волге и Оке, успешно прибыли в Москву, уточнил он. Сегодня некоторые компании не могут проводить прогулочные рейсы от Северного речного вокзала, но это небольшая упущенная выгода, заключает господин Евдокимов. В то же время президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин в конце марта оценивал на уровне 2 млрд руб. общие потери всех судоходных компаний в случае, если аварийный участок не откроется в текущую навигацию.
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