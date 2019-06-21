Канал имени Москвы дал новую течь

Как выяснил “Ъ”, вопреки обещаниям речников навигация по каналу имени Москвы на северо-западе города в ближайшее время открыта не будет. Причина — в новой протечке в Тушинском тоннеле, вынудившей администрацию канала опять сбросить воду. Судовладельцы несут убытки, исчисляемые миллионами рублей в сутки. Перерезана поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт, а прогулочный флот потерял возможность переходить с севера в центр города и обратно.

Как стало известно “Ъ”, движение судов по каналу имени Москвы между шлюзами №7 и №8 на северо-западе столицы, нарушенное после январского подтопления Тушинского тоннеля, вновь откладывается на неопределенный срок. Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, 20 июня в тоннеле возникла новая протечка, и воду из канала в аварийном порядке сбросили.

Теперь непонятно, когда отремонтируют и откроют шлюз, отмечает собеседник “Ъ”, добавляя, что до этого на поиски пробоины ушло три месяца, еще порядка десяти дней потребуется на наполнение.

Перед шлюзом сверху на Химкинском водохранилище уже стояли несколько судов с грузом порта Коломна. Для судовладельцев задержка выльется в большие потери, уверяет источник “Ъ”. Перерезана поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт, включая поставку щебня, песка, гипса, вывоз металлолома, а также отрезана возможность прогулочного флота переходить с севера Москвы в центр и обратно.

Другой источник “Ъ” в судоходном сообществе отмечает, что пока сложно оценить все потери: «два месяца нет ни отправок, ни прихода грузов». Причем дата открытия участка неоднократно сдвигалась, отмечает он: «Сначала говорили, что 1 июня, потом 10-го, потом 15-го… Числа постоянно меняются».

Авария в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе, когда под дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля произошел размыв и провал грунта, случилась 10 января.

По заключению комиссии, при проектировании и строительстве тоннеля были допущены ошибки; впоследствии обнаружились многочисленные провалы, через которые просочилась вода. “Ъ” уже писал о сдвиге начала навигации, которая должна была открыться в конце апреля, в связи с аварией (см. “Ъ” от 5 апреля).

Тогда пуск судоходства откладывали до 1 июня. 30 мая глава ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин сообщал, что ориентировочно возобновление движения запланировано на 10 июня. Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин. Ремонт обошелся ФГБУ «Канал имени Москвы» в 211 млн руб.

В ФБГУ “Ъ” подтвердили, что 20 июня «проводились регламентные работы по наполнению канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков». В настоящее время устраняются ее последствия и причины, заверили в организации, не дав прогнозов по срокам завершения работ.

Гендиректор порта Коломна Владимир Алексеев отмечает, что десяток судов компании были на подходе и ожидали, что проблемный участок будет открыт 20 июня. «Похоже, что масштаб проблемы не такой, как был 10 января,— говорит он.— Надеемся, что утечку вовремя остановили. Хотелось бы, что в течение пяти-шести дней все было решено». Порт Коломна — основной грузоперевозчик, работающий на данном участке, в 2018 году обслужил 4,6 млн тонн грузов. По словам господина Алексеева, из-за незапуска навигации вовремя, 25 апреля, компания уже потеряла 150 млн руб., а теперь ежесуточно теряет 2,5–3 млн руб. Случай признан форс-мажором, добавляет господин Алексеев,— пока контрагенты проявляют понимание и не выставляют претензии.

Президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов сообщил “Ъ”, что на фоне убытков грузовых судоходных компаний потери прогулочных компаний «не глобальные». Все суда, которые пришлось перегонять с зимовки в Химкинском водохранилище и Тверской области через Рыбинское водохранилище по Волге и Оке, успешно прибыли в Москву, уточнил он. Сегодня некоторые компании не могут проводить прогулочные рейсы от Северного речного вокзала, но это небольшая упущенная выгода, заключает господин Евдокимов. В то же время президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин в конце марта оценивал на уровне 2 млрд руб. общие потери всех судоходных компаний в случае, если аварийный участок не откроется в текущую навигацию.

Анастасия Веденеева, Наталья Скорлыгина