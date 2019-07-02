Гонконг. Хроника протеста

В Гонконге с 9 июня продолжаются крупнейшие массовые протесты против принятия закона, который разрешит экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. 12 июня во время демонстрации полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, были ранены 80 протестующих. Самая масштабная акция состоялась 16 июня: тогда на улицы вышло около 2 млн человек. Какие требования выдвигают демонстранты, какую лазейку в законе они нашли и как реагируют власти — в видео “Ъ”.