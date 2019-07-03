Скалолазание, треккинг в горах, творческий лагерь, регаты и походы с рюкзаками — последние несколько лет миллениалы предпочитают проводить каникулы и отпуск не на комфортабельных пляжных курортах, а на природе, вдали от цивилизации, гаджетов и городского шума. Культурный туризм тоже уходит на второй план: теперь евротур и марш-бросок по музеям можно устроить во время длинных выходных, тогда как отпуск хочется посвятить чему-то особенному. «Коммерсантъ Стиль» поговорил с организаторами активного отдыха и путешествий о том, какие изменения произошли в этой индустрии и почему смена деятельности гораздо лучше помогает эмоционально «перезагрузиться» и по-настоящему отдохнуть.

Сила ветра

Яхтинг

Морские приключения, яхтенные экспедиции и переходы через океан — «Сила ветра» организует то, о чем мечтали в детстве почти все: путешествия под парусом. Можно отправиться в спортивную регату по Средиземному морю, экспедицию по Фарерским островам или Белому морю, впервые попробовать перейти океан вблизи Мадейры или понаблюдать за китами у Азорских островов. Во всех путешествиях команду сопровождают профессиональные капитаны, одним из которых можно стать, пройдя обучение в школе капитанов «Силы ветра».

Саша Сколков, основатель «Силы ветра» Фокус во многих областях, в том числе и в области путешествий, давно сместился в пользу индивидуального опыта.

«Что я имею в виду — например, современной музыки так много, что крупных звезд давно нет, и каждый ищет в потоке что-то свое. Мы перестали ассоциировать себя с большими медиа, которые всегда учили нас, как жить. Instagram и блогеры со всех сторон каждый день показывают известные туристические места. Всем всё давно известно, и сегодня все самое интересное — внутри каждого из нас. Индивидуальный опыт стал намного важнее посещения любых достопримечательностей или отдыха в известных отелях.

Именно так растет сервис Airbnb, при помощи которого когда-то мы все научились планировать самостоятельные поездки, заменив ими горящие туры. Но идея оказаться там, где даже Airbnb не имеет хостов, и куда пробраться не так-то просто, сейчас становится все более и более массовой. Поэтому люди все чаще группами ходят на Камчатку, организуют себе конные походы на Алтай, и именно за этим, не похожим ни на что другое опытом приходят в „Силу ветра“.

Мы показали огромной аудитории, что яхтинг может быть недорогим, что это безопасно, несложно и безумно интересно. У нас в регате может оказаться абсолютно любой человек без каких-то теоретических или практических подготовок. Можно просто записаться в какую-то поездку на сайте, а опытные капитаны, с которыми мы давно работаем, помогут вам стать частью парусной культуры. Со временем, если вы захотите, можно и самому стать капитаном. Постепенно, распробовав, каждый находит в яхтинге что-то свое, главное дать себе шанс».

artek30

Треккинг, рафтинг и активный отдых в России и других странах

Бюро активных путешествий artek30 предлагает по-новому взглянуть на отдых и забыть про рутину. Каждая поездка состоит из множества разнообразных активностей, которые обычно сложно встроить в свой график жителю мегаполиса. Рафтинг по горным рекам, каякинг, треккинг по ледникам, виа феррата по отвесным скалам (Прим. ред.: это производное от скрэмблинга и альпинизма занятие) и еще 1000 и 1 приключение для тех, кто хочет полюбоваться красотой природы, перезагрузиться и испытать яркие эмоции. Этим летом artek30 отправляется в Красную Поляну, Норвегию и Прованс, а осенью планируется путешествие по Черногории и Чили. Для тех, кто готов уехать лишь на уикенд, состоятся программы в Санкт-Петербурге и Казани.

Мария Рощак, сооснователь бюро активных путешествий artek30 Активный отдых — лучший способ забыть о ритме мегаполиса.

«Приключенческие путешествия приносят радость энергичным участникам, которым неинтересно лежать на пляже, а города Европы уже достаточно ими исследованы. Красота природы и аутдор творят чудеса — физическая нагрузка на свежем воздухе отлично проветривает голову. Подняться на гору, спуститься по горной реке на рафте, пройти каньон в гидрокостюме, подплыть на каяках под водопад, проехать по лавандовым полям на велосипеде — это дарит полное единение с природой и впечатления, которые остаются на всю жизнь.

Восхититься, испугаться, преодолеть себя — это те самые эмоции, которые встряхивают нас, вытаскивают из привычной среды и затягивают в атмосферу приключений. Отличная компания — еще одна причина, почему активный отдых становится все более популярным. Участники путешествий находятся „на одной волне“, аутдор создает возможности для общения, и уже после первых дней кажется, что знаком с командой много лет».

Сила территории

Походы по России и СНГ

Пешеходный туризм в России был популярен всегда. Еще в СССР группы студентов собирались и уходили в длинные походы в самые разные уголки огромной страны. Когда появилась возможность выезжать за границу и отдыхать «с комфортом», конечно, пешие путешествия по России ненадолго ушли на второй план. «Сила территории» занимается возрождением пешего туризма и организует походы по России с рюкзаками, сном в палатках и приготовлением еды на костре. Можно отправиться покорять Эльбрус или «на край земли» — Камчатку. Во всех путешествиях группу сопровождают профессиональные гиды, и специальная подготовка к поездке не требуется. Главное, быть готовым преодолевать себя, любоваться неповторимыми видами, много ходить и забыть про смартфон.

Саша Герасимов, один из основателей проекта о путешествиях по России «Сила Территории» Мы живем в замечательной и прекрасной стране, но толком ее не знаем.

«Если Камчатка и Байкал на слуху, то про такие места, как Плато Путорана, Адыгея, Таймыр, люди слышали только на уроках географии, но и это не точно. Многие предполагают, что Охотское море расположено где-то на севере и туда только на ледоколе можно добраться. Многие уже объездили половину земного шара и только сейчас решили отправиться в свой первый поход по родной земле.

Для меня походы — это личный диалог с самим собой, ты много часов можешь идти в тишине и отвечать себе на любые возникающие вопросы. Для многих это определённый информационный детокс. В городе огромное количество информации, которую мы просто не можем переварить. Люди хотят „заземлиться“ и отдохнуть от этого. Поход — идеальный вариант, ведь есть только ты, природа и дружная команда единомышленников. Здесь не важно социальное положение, количество денег на счету и прочее. В походе проявляются настоящие черты личности человека, здесь тяжело надеть на себя какие-то социальные маски».

«Камчатка» для взрослых

Творческий лагерь для взрослых

Арт-лагерь для детей «Камчатка» существует уже несколько лет. Сюда, на остров Саарема в Балтийском море приезжают дети и подростки, которые мечтают снимать кино, играть в театре, заниматься музыкой, живописью, скульптурой и другими видами искусства. Вожатые здесь — актеры, режиссеры, журналисты, писатели и музыканты. Несколько лет назад основатель лагеря Филипп Бахтин запустил точно такой же творческий лагерь, но для взрослых, которые хотят сменить обстановку и привычный образ жизни, провести две недели вдали от цивилизации в компании других взрослых «детей», скучающих по природе, искусству и творчеству.

Филипп Бахтин, основатель творческого лагеря «Камчатка» Сложно сказать, кто именно ездит к нам в «Камчатку для взрослых». На самом деле, есть миллион людей, которые в какой-то момент понимают, что то, чем они занимаются, – довольно скучно.

«В повседневной жизни им часто не хватает творчества, веселой компании и природы. А именно это и есть самое главное в нашей жизни. К тому же обычный туризм сейчас пребывает в кризисном состоянии: билеты подешевели, и теперь самостоятельно можно добраться почти куда угодно. Люди побывали везде, все посмотрели, и хотя смена географической точки важна и симпатична, этого не достаточно. Люди хотят сюжета, приключений, природы и настоящей жизни».

«Перекати гору»

Пешие путешествия

Горный туризм — еще один вариант активного отдыха, если вам захотелось отключиться от связи с внешним миром и «вернуться» к себе. Бюро пеших путешествий «Перекати гору» организует походы и треккинг в горах в разных странах, начиная от России и заканчивая Марокко, Иорданией, Чили и Аргентиной. Некоторые локации могут быть недоступными для одиночных путешественников, однако, в походах гиды стараются показывать группе самые интересные и живописные места.

Денис Брежнев, основатель бюро путешествий «Перекати гору» Технологии и большое количество накопленной информации сделали возможными походы без длительной подготовки.

«Нам свойственно искать новое, и теперь, когда есть такой вариант досуга, многие решаются экспериментировать и пробуют разные аутдор-активности. Большинство бюро и гидов ориентируются именно на новичков. Задача гида состоит как раз в том, чтобы помочь человеку максимально комфортно войти в новую для него сферу. Когда люди набираются опыта, они уже путешествуют самостоятельно.

На пляже вы окружены другими людьми, вы не одни. Вы — часть толпы. В походе же, хотя вы и в команде и втянуты в процесс, вы остаетесь один на один с собой. Появляется возможность не отвлекаться и подумать о своей жизни, все лишние мысли отсеиваются. В походе вы находитесь в режиме „однозадачности“ — поесть, собраться, идти, сделать привал, снова поесть, поспать. Всё. Вокруг вас только природа — идеальная гармония. В таком состоянии всё приходит в порядок».

Наталья Кудрявцева