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Штаб-квартира группы "Синара" в Екатеринбурге

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Председателем совета директоров группы «Синара» избран Александр Пумпянский

Решением совета директоров группы «Синара» председателем совета директоров предприятия избран Александр Пумпянский. Также на заседании принято решение создать комитет по стратегическому развитию общества. В его задачи войдет выработка предложений по определению стратегических и долгосрочных планов, инвестиционной и дивидендной политике компании, сообщили в пресс-службе. Уточняется, что его отец Дмитрий Пумпянский, который ранее занимал должность председателя совета директоров «Синары», сохранил место в совете директоров.

Александр Пумпянский родился в 1987 году в Екатеринбурге. В 2008 году окончил Женевский университет по специальности «Управление предприятием». С 2012 года является дипломированным финансовым аналитиком CFA (Chartered Financial Analyst). Сегодня господин Пумпянский также занимает должность председателя совета директоров СКБ-Банка, член совета директоров ТМК.

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