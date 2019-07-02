Верховный суд РФ отказал ЛУКОЙЛу в законности врезки в трубопровод в Ленобласти

Верховный суд Российской Федерации оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», оспаривавшего решения судов низших инстанций по делу о несанкционированной врезке в трубопровод с холодной водой у Московского шоссе в Ленобласти. Соответствующее судебное решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. Ранее факт нелегального потребления холодной воды подтвердили Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга и Арбитражный суд Северо-Западного округа.

С иском к нефтяникам на 3,2 млн рублей в суд обратилось АО «Ленинградские областные коммунальные системы» (АО «ЛОКС»). Коммунальщики зафиксировали факт самовольного подключения к централизованной системе холодного водоснабжения у одноименной заправочной станции около Ям-Ижоры (671 километр Московского шоссе). По расчетам ЛОКСа, с конца 2014 года до осени 2017 из магистрального трубопровода было взято и не оплачено 220 тыс. куб. м воды.

Изначально ЛОКС выиграл суд первой инстанции, а затем последовательно доказывал свою позицию во всех апелляционных инстанциях, куда обращался ответчик.

“Ъ-СПб” подробно писал об этой судебной истории в декабре прошлого года.