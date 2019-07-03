Форварда «Спартака» отправили на понижение

Во вторник московский «Спартак» оформил самую заметную для себя трансферную сделку нынешнего лета. Во вторник было объявлено о том, что форвард Зе Луиш, выступавший за красно-белых с 2015 года, переходит в португальский «Порту». За одного из своих наиболее эффективных игроков «Спартак» получит €8,5 млн. В качестве замены Зе Луишу должен выступить Эсекьель Понсе, переход которого из итальянской «Ромы» обошелся «Спартаку» в €3 млн, но в перспективе может потребовать дополнительных расходов.

За десять дней до старта чемпионата России сезона 2019/20 московский «Спартак» объявил о расставании с одним из наиболее заметных своих игроков Зе Луишем. Форвард из Кабо-Верде во вторник согласовал контракт с «Порту», который, по сообщениям португальских СМИ, заплатит за него «Спартаку» €8,5 млн. Это почти совпадает с оценкой, выставленной специализированным порталом Transfermarkt (€8 млн). Отметим, что ранее сообщалось о намерении «Спартака» получить за игрока не менее €12 млн. В итоге стороны сошлись на том, что «Порту» заплатит меньше, но при этом возьмет на себя расходы по компенсации вознаграждений агентам и прочие сопутствующие траты. Суммарные затраты «Порту» на приобретение Зе Луиша превысят €10 млн. Что касается личного контракта форварда, то он значительно потеряет в зарплате.

В «Спартак» Зе Луиш получал около €2 млн в год без учета бонусов. В «Порту» ему пообещали €1,5 млн за сезон.

Напомним, что Зе Луиш перешел в «Спартак» из португальской «Браги» летом 2015 года за €6,5 млн. Он стал одним из ключевых игроков «Спартака», за который провел в общей сложности 109 матчей во всех турнирах, забил 35 мячей, сделал 25 голевых передач и помог команде выиграть чемпионат России в сезоне-2016/17.

Уход Зе Луиша потенциально может создать «Спартаку» сложности в передней линии. Впрочем, генеральный директор «Спартака» Томас Цорн полагает, что искать замену Зе Луишу красно-белым уже не нужно. «Считаем, что позиция центрального нападающего укомплектована»,— заявил господин Цорн. По всей видимости, он имеет в виду покупку аргентинского форварда Эсекьеля Понсе, перебравшегося в конце июня в «Спартак» из «Ромы» за €3 млн. С учетом всех возможных бонусов за различные достижения цена Понсе может вырасти до €9 млн. Правда, аргентинцу еще предстоит доказать, что он в состоянии влиться в спартаковскую схему, и заработать право на бонусы.

«Для нас трансфер Зе Луиша — успешная сделка во всех отношениях. Во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в свое время у "Браги". Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для "Спартака", так и для Российской премьер-лиги в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового fair play»,— отметил Томас Цорн.

Напомним, что тема соответствия «Спартака» правилам финансового fair play стала популярной после недавних заявлений председателя совета директоров клуба Леонида Федуна, анонсировавшего сокращение расходов как на приобретение футболистов, так и на их зарплаты. Пока поставленную задачу выполнять удается. С учетом средств от продажи Зе Луиша «Спартак» в нынешней трансферной кампании остается в плюсе — клуб получил на €5,5 млн больше, чем потратил. Другое дело, что «Спартак» пока осуществил лишь два возмездных трансфера (например, Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров ушли как свободные агенты, а игроки, влившиеся в состав «Спартака», в большинстве своем просто вернулись из аренды). Правда, Томас Цорн пообещал, что клуб продолжит работу на трансферном рынке. «Нам еще нужно усилиться к старту сезона»,— сказал он.

Александр Петров