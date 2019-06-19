Леонид Федун пригрозил отдать «Спартак» болельщикам

Председатель совета директоров «Спартака» вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, считающийся основным владельцем популярного футбольного клуба, сообщил, что в 2023 году намерен передать его контрольный пакет акций в некоммерческую организацию, членами которой станут «все поклонники» команды. Именно они будут управлять ею. В качестве примеров подобного подхода к футбольному бизнесу Леонид Федун привел испанских и немецких грандов — «Реал», «Барселону» и «Баварию». Правда, надо учитывать, что господин Федун до этого уже обещал отойти от управления «Спартаком» на фоне спортивных провалов красно-белых, вызывавших недовольство фанов. Однако до сих пор его статус в клубе не изменился.

Свое заявление по поводу будущего «Спартака» Леонид Федун сделал в интервью ресурсу Championat.com. Формально оно выглядело сенсационным. Господин Федун сообщил, что «после долгих раздумий принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования “Спартака”, которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию».

«Сегодня мой тезис заключается в том, что “Спартаком” должны владеть его болельщики. Не Петр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на “Спартак” ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить свое детище, свою любовь я не могу»,— добавил Леонид Федун. Он подчеркнул, что это «не спонтанное решение».

По его словам, при выборе метода управления «Спартаком» изучались варианты, которые применяются в испанском и немецком футболе. Там действительно клубами, по крайней мере частично, владеют объединения болельщиков. Это относится и к упомянутым Леонидом Федуном в интервью грандам — «Барселоне», «Реалу» и «Баварии».

«“Спартак” — народная команда, и она должна управляться народом»,— заключил господин Федун.

Председатель совета директоров «Спартака» даже рассказал о схеме расставания с контрольным пакетом акций: он будет передан «в некоммерческую организацию, а ее членами будут все поклонники клуба». «Условно: у нас есть 20 тыс. активных болельщиков, покупающих абонементы и посещающих матчи в течение долгого времени. Они и будут в приоритете. Для регионов мы разработаем отдельную программу, где будут членские взносы. И все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента “Спартака” в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику — все что угодно»,— пояснил Леонид Федун. «В ближайшее время мы создадим рабочую группу, которая будет специально заниматься этим вопросом, проведет консультации с болельщиками и экспертами, чтобы разработать наиболее оптимальный формат управления»,— добавил он.

Что касается самого Леонида Федуна, то он собирается стать «простым болельщиком, как и все остальные».

«У меня не будет права блокировки решений и результатов выборов. Правда, после этого в “Спартаке” уже не будет и моих личных денег. Но до этого момента все финансовые условия останутся. Скорее всего, на три–пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранен и титульный контракт с “Лукойлом”, чтобы команда могла жить дальше без моего участия. Клуб должен быть готов к самостоятельному плаванию, и нужно создать для этого все условия, чем я в ближайшие годы займусь»,— рассказал господин Федун.

«Это будет прецедент. “Спартак” ведь никогда не был подведомственной командой, не имел поддержки ни со стороны армии, ни МВД, ни “Газпрома”. Он опирается на массу поклонников. И раз болельщики уверены в собственном глубоком понимании, что нужно “Спартаку”, а что не нужно, то надо им доверить клуб».

Впрочем, оценивая обещания Леонида Федуна, считающегося основным владельцем клуба с 2003 года (некоторые источники полагают, что на этот статус может претендовать и глава «Лукойла» Вагит Алекперов), нужно знать контекст. «Спартак» крайне неудачно по собственным меркам завершил нынешний сезон, заняв в чемпионате России пятое место. А его руководители столкнулись со шквалом критики со стороны поклонников команды.

Как минимум дважды в похожей ситуации господин Федун уже заявлял о намерениях осуществить кардинальные изменения в клубном бизнесе. В 2013 году он говорил, что его «мечта — организовать клубу IPO в 2017 или 2018 году». А в 2015-м сообщил о том, что решил покинуть пост председателя клубного совета директоров и «отдать полномочия профессионалам». IPO «Спартак» так и не провел, а уход Леонида Федуна от управления им продлился недолго.

Арнольд Кабанов