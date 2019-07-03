Малоимущих курганцев добавят в систему

Курганская область вошла в список регионов, которые включены в пилотный проект Минтруда РФ, направленный на снижение уровня бедности населения. В рамках этой работы в Зауралье будет создана единая система социального обеспечения нуждающихся, чтобы впоследствии они получали помощь на основе социального контракта. Целевой показатель проекта — снижение количества людей, живущих за чертой бедности, в два раза к 2024 году. Сейчас почти 20% жителей Курганской области получают доход ниже прожиточного минимума, это самый высокий уровень бедности среди регионов УрФО. Эксперты полагают, что снизить за пять лет уровень бедности в два раза при нынешнем состоянии экономики региона невозможно.



Минтруда России добавило Курганскую область в список регионов для реализации пилотного проекта по снижению уровня бедности. Также в перечень вошли Алтайский и Пермский края, республики Коми и Тыва. Ранее было одобрено включение в проект республики Татарстан, Кабардино-Балкарской республики, Приморского края, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областей. Проект предполагает выполнение майского указа Владимира Путина об улучшении социально-экономического положения граждан и снижении уровня бедности в России в два раза до 2024 года.

В рамках пилотного проекта в Курганской области и других регионах будет отработана технология по выявлению бедных семей, чтобы впоследствии они получали помощь на основе социального контракта, в том числе в трудоустройстве. Сейчас госпомощь на основании соцконтрактов финансируется из региональных бюджетов, в Минтруде и Минфине будет проработан вопрос по выделению средств из федерального бюджета. Основой работы «пилотов» станет статистика из единой системы социального обеспечения (ЕГИССО), которую ранее запустил Пенсионный фонд. С ее помощью регионы должны создавать реестры семей с низкими доходами. Предполагается, что с 2021 года лучшие практики пилотных регионов по борьбе с бедностью распространят на всю страну.

По данным Росстата, в России за чертой бедности живут около 20 млн человек (13% от общей численности населения). Главный критерий нуждаемости: доход семьи на человека не должен превышать величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ. Уровень бедности в Курганской области, по данным Курганстата, составляет 20%. Это самый высокий показатель среди регионов УрФО. Доход ниже прожиточного минимума (10,5 тыс. для трудоспособного населения) получают около 170 тыс. человек. При этом средняя зарплата в регионе составляет 29 тыс. руб., уровень безработицы в 2018 году был 8%. Получателями мер соцподдержки являются около 210 тыс. жителей Курганской области. Расходы на эти меры ежегодно составляют порядка 4,5 млрд руб. На сегодняшний день в регионе около 140 человек получают услуги социального контракта. В основном это выплаты на улучшение качества питания и развитие подсобного хозяйства.

Профессор Курганского госуниверситета, кандидат экономических наук и бывший руководитель Курганстата Николай Кремлев отмечает, что уровень бедности в регионе сохраняется на уровне 19–20% в течение пяти лет. По его словам, наименьшее количество нуждающихся (около 16%) наблюдалось в 2011–2014 годах. Господин Кремлев считает, что для снижения уровня бедности в Курганской области «необходимо обеспечить баланс интересов между работодателями и наемными работниками». «Для этого следует повышать реальную зарплату, а не номинальную, ввести на федеральном уровне прогрессивную шкалу подоходного налога, чтобы бедные этот налог не платили. Причина бедности в том, что искусственно снижена ценность труда наемных работников. У работодателей нет границы получения прибыли, и наемным работникам они начисляют зарплаты по минимальной оплате труда»,— говорит эксперт.

Карина Кальярова