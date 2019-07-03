«Власти ограничены интересами промышленников или активистов»

На совещании по экологии в резиденции полпреда президента в УрФО представители регионов обсудили необходимость создания ликвидационного фонда для каждого мусорного полигона, проблему несогласованных проектов санитарно-защитных зон в Нижнем Тагиле и негативное влияние протестов экологических активистов на инвестпроекты. С подробностями корреспондент “Ъ-Урал” Мария Арабей.



В совещании, посвященном экологии в УрФО, приняли участие представители науки, общественности, бизнес-сообщества и госорганов. Советник полпреда Алексей Багаряков в начале заседания предложил сформировать на базе аппарата полпреда площадку для координации природоохранной деятельности. «Между каждым муниципальным образованием, предприятиями-загрязнителями, контролирующими органами подписаны специальные соглашения, существует “дорожная карта”. Но когда мы начали спрашивать региональные правительства и предприятия, нам показалось, что нет большой координации между их действиями»,— пояснил он. Его идею поддержали.

Член экологической организации «5 июня» Олег Иванов предложил создать для каждого мусорного полигона накопительный фонд, средства из которого будут использоваться для его последующей рекультивации. «Выделяются большие средства из федерального бюджета. Ликвидационные фонды за счет тарифа создадут специальные средства по принципу фонда капитального ремонта. При этом тариф не должен вырасти. Просто часть платежей должна идти на целевые нужды»,— рассказал он.

Член общественного совета при минприроды Свердловской области Андрей Волегов обратил внимание на проблему неустановленных санитарно-защитных зон предприятий. «Почти треть Нижнего Тагила живет в неустановленных зонах предприятий, где в принципе не должно быть никаких жилых застроек»,— привел он пример. По его словам, сроки подтверждения зон «постоянно переносятся». Он предложил усилить работу в этом направлении.

Председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды общественной палаты Челябинской области Андрея Минченко волновал диалог власти и компаний с населением. «Любой информационный поток сегодня заполняется домыслами. Региональные власти в значительной степени ограничены в действиях интересами промышленников или активистов. Важно усилить федеральный вектор воздействия на экологическую и экономическую политику»,— добавил господин Минченко. Он отметил, что из-за экологических протестов в текущем году в Челябинской области было остановлено создание трех предприятий. «Здесь очень важно не скатиться в одностороннее рассмотрение проблемы. В погоне за всеми потенциальными загрязнителями экологии можно лишиться развития региона в целом. Мы начинаем гонять инвесторов с точки на точку. Чище окружающая среда не станет, потому что во всех новых проектах экологические требования заложены достаточно серьезно»,— считает президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Руководитель инициативной группы НТИ «Эконет» Денис Константинов отметил, что в Челябинской области есть готовые технологичные решения экологических проблем. По его словам, они недостаточно раскручены, нуждаются в системных интеграторах и финансовой поддержке.

По итогам заседания Алексей Багаряков пообещал передать все предложения уральскому полпреду Николаю Цуканову. Кроме того, он сообщил, что в четверг, 4 июля, в полпредстве состоится совещание с органами власти и промпредприятиями на тему экологии.

Мария Арабей, Екатеринбург