Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о компании по продаже приемников.

Эта история начинается в 2014 году. Окончив Московский государственный университет геодезии и картографии, Сергей Лебедев пять лет работал по специальности, прежде чем решил вместе с другом основать компанию по продаже навигационного оборудования. Компанию назвали Orient Systems и вложили на старте 150 тыс. руб., которые потратили на поездку в Шанхай для заключения дилерского договора с поставщиком по закупке тестовых модулей.

Затем, вместо того чтобы ввозить приемники, основатели решили изобрести свой, который был бы легче в использовании и дешевле, так как средняя цена по рынку могла доходить до 1,2 млн руб. Начиналось все как типичный стартап со сборкой в гараже: чертили, паяли, собирали, программировали интерфейс. В первоначальную разработку вложили в основном свое время, далее получили предоплату от заказчика и на эти деньги уже закупили материалы, заказали часть работ по производству микросхем в приемниках. В итоге продали первую партию из 5 шт. под заказ по 360 тыс. каждый для горнодобывающей компании, и это было в два раза ниже западных аналогов.

Финансовые результаты

Сейчас компания продает 90 приемников в год и растет под 100% ежегодно. Если в 2015 выручка компании составила 8,5 млн руб, а в 2018 оборот превысил 50 млн руб. Клиенты компании из сфер сельскохозяйственной, горнодобывающей промышленности и строительства. В планах на этот год превысить 100 млн руб. и выйти на рынки Европы, Азии и Южной Америки.