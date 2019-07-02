ВЦИОМ выявил отсутствие у москвичей интереса к выборам в Мосгордуму

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 89% москвичей не проявляют интереса к предстоящим выборам в Мосгордуму. Поставить подпись в поддержку выдвижения того или иного кандидата готовы лишь 7% опрошенных. 29% респондентов готовы поддержать провластного кандидата. За представителя парламентской партии согласны отдать свой голос 18%, за оппозиционного несистемного кандидата — 6%.

Как выяснил ВЦИОМ, 77% участников опроса не обсуждают грядущие выборы с близкими. Менее трети (28%) респондентов заметили на улицах города начало сбора подписей в поддержку кандидатов. О планах прийти на избирательные участки сказали 44% москвичей. Из них 28% точно пойдут, 16% скорее примут участие, еще 29% пока не определились.

Более половины опрошенных (63%) также не выбрали, кого из кандидатов поддержат. 8% уже выбрали кандидата, еще 12% выбирают между несколькими кандидатами. 5% респондентов сказали, что никто из кандидатов не вызывает желания его поддержать.

Участники опроса выделили пять самых удобных способов получения информации о предстоящих выборах и кандидатах. В числе этих способов: новостные интернет-порталы (38%), листовки и буклеты в почтовых ящиках (19%), ролики на YouTube (17%), окружные и районные газеты (16%), группы в соцсетях (16%). Еще 11% готовы встретиться с кандидатами, 4% считают удобными разговоры с агитаторами на улицах, 2% — с агитаторами, которые ходят по домам.

69% опрошенных горожан заявили, что довольны ситуацией в своем районе. Обратного мнения придерживаются 24%. 51% респондентов сказали, что их район стал более комфортным за последние 1,5–2 года. Снижение уровня комфорта отметили 14%. 32% не заметили перемен.

Опрос проводился по заказу Института социально-экономических проблем народонаселения РАН с 21 по 23 июня 2019 года. В нем участвовали 1200 москвичей в возрасте от 18 лет.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года, по результатам которых будут выбраны 45 депутатов. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 5 тыс. подписей.

О прошедшем 30 июня Московском дне подписей читайте в материале “Ъ”.