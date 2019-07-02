В Екатеринбурге началась работа по подготовке строительства мечети

Власти начали работу по подготовке к строительству мечети в Екатеринбурге. По поручению губернатора Евгения Куйвашева вице-губернатор Сергей Бидонько провел совещание по вопросам строительства мечети с представителями регионального Духовного управление мусульман (ДУМ) «Уральский Мухтасибат».

«Процесс выделения земли запущен, в ближайшее время будут завершены юридические процедуры. Следующим этапом станут публичные слушания об изменении назначения земельного участка и мероприятия по градостроительным поправкам. Далее вопрос должен быть вынесен на утверждение городской думой»,— приводит слова господина Бидонько департамент информполитики. По словам председателя ДУМ Артура Мухутдинова, уже подобрано временное помещение, которое будет использоваться мусульманской уммой в качестве молельной комнаты на время строительства мечети.

Ранее председатель региональной общественной организации «Конгресс татар Свердловской области» Ринат Аскаров направил письмо президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, в котором попросил помочь разрешить проблему строительства в городе мечети. Сейчас на месте предполагаемого строительства (микрорайон Сортировочный) расположена временная мечеть «Нур-Усман».