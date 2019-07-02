На Васильевском острове за 84 млн рублей отремонтируют 16-17 линию

В среду, 3 июля, на Васильевском острове в Петербурге начнется ремонт дорожного покрытия на 16-17 линии В.О. Работы стоимостью 83,99 млн руб. выполнит АО «ПО «Возрождение», которое, согласно, госконтракту, отремонтирует участок протяженностью 2,55 км, включающий в себя 25,54 тыс. кв. м проезжей части и 10,91 тыс. кв. м тротуара. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В связи с ремонтом на 16-17 линии вводятся ограничения движения транспорта от Среднего проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта, без перекрестка с Большим проспектом В.О. Кроме этого недоступными для автомобилистов временно станут еще несколько участков. Подробнее план ограничений указан на сайте КРТИ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за дорожных работ в июле также ограничат движение по Западному скоростному диаметру.