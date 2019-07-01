На ЗСД вступают в силу ограничения из-за ремонта

Начиная с 1 июля в связи с плановыми ремонтными работами на северном, центральном и южном участках Западного скоростного диаметра в Петербурге вводятся ограничения движения транспорта. На ЗСД будут восстанавливать дорожное покрытие основного хода и развязок, а также строить дополнительные съезды, сообщили в компании ООО «Магистраль Северной столицы».

Информация об ограничениях будет доводиться с помощью установки специальных знаков и информационных щитов, выводиться на табло и знаки переменной информации, места производства работ будут обозначены специальными сигнальными средствами. При этом ограничения планируются на часы минимальной транспортной нагрузки, пообещали в МСС.

С графиком июльских работ на ЗСД можно ознакомиться на сервисе «Яндекс.Карты».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что для автомобилистов на ЗСД введены летние «дачные» тарифы, которые будут действовать по пятницам и воскресеньям.