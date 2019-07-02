Honda рассекретила серийный электромобиль e

Honda e. Фото: Honda

Honda e. Фото: Honda

Заднеприводная Honda e построена на новой платформе, которую японский автопроизводитель разработал специально для модели. 150-сильный электромотор установлен на задней оси, а литий-ионная батарея на 35,5 кВт/ч оснащена жидкостным охлаждением и расположена под днищем. Запас хода составляет до 200 км и на 80% аккумуляторы можно зарядить за полчаса при использовании мощного зарядного терминала.

Дизайн серийного электромобиля выполнен по мотивам концепт-кара Honda e Prototype, представленного в 2019 году на шоу в Женеве. Особенностью модели стали видеокамеры, заменяющие боковые зеркала заднего вида — они выводят изображение на 6-дюймовые экраны по бокам передней панели. Электромобиль отличается ровным полом в салоне. Интерьер выполнен из материалов, которые используются для отделки современных домов. В качестве панели приборов и экрана мультимедийной системы задействованы три 12,3-дюймовых дисплея.

Выпуск Honda e начнется в Японии в конце 2019 года, а поставки клиентам в Европе стартуют в начале 2020 года. Сейчас в Великобритании, Норвегии, Германии и Франции уже можно оставить предзаказ на электромобиль с предоплатой в €800.