Аэрофлот получил «пять звезд» за пунктуальность полетов от британского агентства OAG

Аэрофлот получил высшую оценку — «пять звезд» — за пунктуальность выполнения полетов. Российская авиакомпания стала единственной в стране и крупнейшей в Европе по объему перевозок, удостоенной максимального балла от британского аналитического агентства OAG за пунктуальность.

OAG составляет рейтинг лучших авиаперевозчиков, основываясь на актуальных данных о пунктуальности за год. Только 10% участников программы On-Time Performance Star Ratings удостаиваются наивысшей оценки «пять звезд». По итогам ранжирования Аэрофлот опередил крупнейших глобальных конкурентов, таких как: Qantas, Delta Air Lines, Singapore Airlines, Qatar Airways, KLM, которым присужден рейтинг «четыре звезды».

Новые данные OAG подтверждают, что Аэрофлот не только вернулся в число самых пунктуальных авиакомпаний в мире, но и прочно удерживает позиции в этой категории. По итогам 2018 года британское авиационное издание FlightGlobal признало Аэрофлот пятым в мире и вторым в Европе по пунктуальности полетов.

«Аэрофлот непрерывно совершенствует качество сервиса, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Наша компания прилагает все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и пунктуально. Самый полный учет потребностей пассажира, внимание к деталям на всех этапах обслуживания — наш приоритет при оказании услуг».

В 2018 году Аэрофлот принял ряд эффективных мер, которые помогли ему существенно повысить пунктуальность рейсов. Среди них — строгое выполнение правил посадки на рейс и требований, касающихся перевозки багажа. В планах — нововведения на основе самых современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое существенно облегчит и ускорит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.