Здание уфимского ЦУМ должно быть выставлено на продажу по требованию банка «Спурт»

Арбитражный суд Татарстана обязал владельцев здания уфимского Центрального универмага на улице Маркса — АО «ЦУМ» выставить актив на продажу вместе с земельным участком за долги перед татарстанским банком «Спурт». Здание в 2014 году было передано в залог банку за кредит, выданный компании «Проинвест» (Венгрия).

На торги должны быть выставлены помещения универмага площадью 5,2 тыс. кв. м и участок площадью 2,6 тыс. кв. м, следует из материалов арбитражного дела. Начальную стоимость продажи помещений суд оценил в 315,2 млн руб.. участка — в 20,8 млн руб. Цена равна 80% от рыночной стоимости залоговых активов, установленной судебной экспертизой.

Согласно материалам дела, один из собственников АО «ЦУМ» — уфимский предприниматель Алексей Царьков (владеет строительным бизнесом). По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% акций АО принадлежит австрийской Gesselschaft Mit Beschrankter Naftung Intera.

Здание универмага было построено в 1907 году купцами Каримовыми и Шагуловым. В настоящее время только небольшая часть помещений используется для торговли, остальное арендует под свой центральный офис банк ВТБ.

Булат Баширов