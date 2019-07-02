Совбез ООН планирует провести заседание по Украине 16 июля

Совбез ООН проведет 16 июля заседание по Украине, заявил на брифинге постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра, председательствующий в СБ в июле. «У нас будет заседание в связи с запросом Российской Федерации, касающимся вопроса Украины»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Отвечая на вопрос, будет ли заседание проводиться в связи с принятием закона о языке на Украине, постпред сообщил, что «проведение встречи вытекает из запроса РФ, касающегося этого конкретного вопроса».

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон, закрепляющий использование государственного языка во всех сферах жизни, за исключением личного общения и религии. По словам господина Порошенко, новый закон направлен «на сохранение украинской государственности».

Подробнее о принятии закона читайте в публикации “Ъ” «Мовомученик».