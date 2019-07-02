Домохозяйства сами вырастили ВВП

Опубликованная Росстатом статистика использования ВВП позволяет сформировать полноценную картину факторов роста экономики в первом квартале 2019 года. Оказалось, что одной из двух составляющих расходов, которая внесла положительный вклад в 0,5% годового роста экономики, было частное потребление — второй (в меньшей степени) был чистый экспорт.

Так, потребление домохозяйств за год выросло на 1,6%, а его вклад в изменение ВВП составил плюс 0,8 процентного пункта (п. п.) при нулевом вкладе государственного потребления, оценили в РФПИ (см. график). Хотя по данным статистиков капитальные инвестиции в первом квартале 2019 года выросли на 0,5%, валовое накопление основного капитала в первом квартале упало на 2,6%, а его вклад в изменение ВВП составил минус 0,5 п. п. (с учетом изменения запасов в минус 0,1 п. п.). Слабоположительным, кроме частного потребления, оказался вклад в рост экономики чистого экспорта (плюс 0,2 п. п.) — но лишь благодаря тому, что в условиях слабого инвестиционного и частного спроса импорт снижался заметно быстрее экспорта.

В результате в структуре ВВП доля расходов на конечное потребление составила 72,2% против 73,7% годом ранее. Доля расходов домохозяйств снизилась на 0,8 п. п., до 52,4% ВВП, а расходов госуправления — на 0,5 п. п., до 19,4%. При этом доля валового накопления не изменилась (16,6%), а доля валового накопления инвестиций составила 16% против 15,9% год назад на фоне снижения доли запасов материальных оборотных средств до 0,6% с 0,7% год назад. Снижение доли конечного потребления произошло за счет чистого экспорта (экспорт минус импорт) — на него пришлось 11,2% ВВП против 9,7% годом ранее.

Отметим, во втором квартале факторов, которые послужили бы ускорению роста ВВП, не обнаруживается. На фоне слабой статистики апреля-мая опережающие индикаторы фиксируют снижение спроса на промтовары в июне и сокращение погрузки в сетях РЖД (см. текст на стр. 1). Исследование инфляционных ожиданий ЦБ в июне при улучшении оценок состояния доходов и благоприятности времени для крупных покупок для домохозяйств фиксируют ухудшение ожиданий изменения материального положения в ближайший год и перспектив развития страны.

Алексей Шаповалов