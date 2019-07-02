Росстат заглянет в бюджет к каждому

Вчера на совещании в Горках — оно было посвящено достижению национальных целей по обеспечению устойчивого роста доходов населения и двукратному снижению уровня бедности — премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что с 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния россиян с помощью специальной информационной системы. Она позволит специалистам ведомства собирать данные не только о доходах и условиях проживания респондента, но также о состоянии его здоровья и составе семьи. Основой системы помимо данных Росстата также станут данные Минтруда по предоставляемым гражданам мерам соцподдержки и информация из разрабатываемой сейчас ФНС системы электронных загсов.

С 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния малоимущих россиян с помощью специальной информационной системы. Об этом вчера в ходе совещания, посвященного проблемам роста реальных доходов граждан, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Система «позволит учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования»,— пояснил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр напомнил, что все нацпроекты правительства предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан. Напомним, согласно майскому указу президента, к 2024 году в РФ людей с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше, чем сейчас (в 2018 году — 13% населения). «Мы постепенно эту задачу решаем»,— сказал глава правительства, напомнив, что в 2018 году дважды был повышен минимальный размер оплаты труда, проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты. «В результате число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год снизилось на 400 тыс. человек, сейчас — 12,9% населения»,— подчеркнул Дмитрий Медведев.

В то же время, отметил премьер-министр, общие меры поддержки должны становиться более адресными, чтобы «ориентироваться на нужды конкретного человека и предлагать ему рецепты выхода из тяжелого положения». Такой персональный подход, напомним, Минтруд с 2018 года применяет в рамках пилотных проектов по учету малообеспеченных семей в 11 российских регионах. Основой работы «пилотов» стала статистика из единой системы социального обеспечения (ЕГИССО), которую ранее запустил Пенсионный фонд. С ее помощью регионы должны были создавать реестры семей с низкими доходами — после чего им оказывалась адресная помощь в рамках социального контракта, в том числе и помощь в трудоустройстве.

Как пояснили “Ъ” в пресс-службе Белого дома, финальные характеристики нового проекта Росстата о благосостоянии россиян сейчас обсуждаются и будут определены в том числе по результатам пилотных проектов Минтруда. В пресс-службе Росстата “Ъ” подтвердили, что база данных ЕГИССО о назначенных мерах социальной поддержки населения станет одним из источников статистики для новой информационной системы. «Одновременно информационное взаимодействие с Федеральной налоговой службой позволяет нам структурировать данные о доходах россиян, в анонимном виде, и оценить их соответствие нормативному уровню бедности»,— рассказали “Ъ” в статслужбе.

Еще один возможный источник информации для Росстата — собственные исследования многофакторной природы бедности на основе различных моделей ее индексного определения, включая фактор депривации и социальной исключенности. Ранее “Ъ” уже подробно писал о перспективах внедрения показателя многофакторной бедности (см. “Ъ” от 25 апреля). В результате, пояснили в Росстате, из различных источников должно быть сформировано «озеро данных», позволяющее всесторонне оценивать информацию о доходах населения и формировать аналитические материалы «с высокой степенью детализации».

Анастасия Мануйлова, Евгения Крючкова, Алексей Шаповалов