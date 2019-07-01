За Элину Сушкевич вступаются медики

«Врача легко обвинять в смерти»: губернатора Калининградской области встревожило дело Элины Сушкевич. Реаниматолога обвинили в убийстве недоношенного ребенка. Антон Алиханов в интервью «Ъ FM» заявил, что надеется на «справедливое» судебное разбирательство. Ему не хотелось бы верить, что врач действительно пошла на убийство. Сушкевич поддержали и ее коллеги — они считают уголовное дело абсурдным и сравнивают ситуацию с громким «делом врачей». В чем обвиняют Элину Сушкевич? И почему это так взволновало медиков? Об этом — Иван Корякин.

Версия следствия выглядит простой: родился недоношенный ребенок — 700 граммов, 23-я неделя. И. о. главврача калининградского родильного дома №4 Елена Белая принимает решение об убийстве. Почему? Следствие считает, что она хотела сэкономить — приберечь препарат «Куросурф» за 20 тыс. руб. А еще Белая якобы не хотела портить статистику, ведь это снизило бы ее шансы утвердиться в должности. Она обратилась к реаниматологу Регионального перинатального центра Элине Сушкевич — та по ее указанию якобы ввела новорожденному смертельную дозу сульфата магния. В документах написали «гибель плода».

Но это абсурд, уверены в Российском обществе неонатологов. «Ъ FM» спросил его юриста Диану Мустафину-Бредихину, почему. «Врач анестезиолог-реаниматолог из перинатального центра, из учреждений третьего уровня, приезжает в учреждение второго уровня, чтобы совершить там преднамеренное убийство пациента, который к нему не имеет никакого отношения. Сама абсурдность этой ситуации, мне кажется, очевидна даже для тех, у кого нет ни юридического, ни медицинского образования. В данном случае процент выживаемости — 5-10. Но дело еще и в гестаци. Ребенок родился на 23-24 неделе, а это пограничный для жизнеспособности срок».

По словам Мустафиной-Бредихиной, Сушкевич — настоящий врач, который любит свою профессию. В обществе неонатологов сравнивают происходящее с временами средневековья. А президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль — с 1953-м годом, «делом врачей». В прошлом году его организация работала со Следственным комитетом. Рошаль просил не лишать медиков свободы. И ведь ему даже пошли навстречу, говорит президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин: «В начале года, действительно, было снижение количества преследований врачей, и они перешли на коррупционные дела. Потом что-то произошло и решили снова вернуться к преследованию врачей. Это проще. Мы ожидаем большой подъем протеста среди медицинского сообщества, я думаю, и среди пациентского. Потому что это уже беспредел».

Что до медицинского сообщества, то оно уже протестует. #яЭлинаСушкевич — врачи размещают этот хештег в своих профилях в социальных сетях. На change.org петиция. «Врач должен лечить людей, а не сидеть в тюрьме», — пишут ее авторы в поддержку калининградского медика. «Ъ FM» позвонил губернатору регион — Антон Алиханов согласен. По его мнению ,иначе страна останется без медицинской помощи: «У меня мама — врач, брат закончил мединститут, сейчас начинает тоже работать, поэтому я очень остро реагирую и врачей всегда защищаю. Очень легко врача обвинять в смерти, потому что у одного заболевания может быть 10 тыс. разных симптомов, еще чего-то.

Если мы сейчас совсем запугаем врачебное сообщество, то получим такую своеобразную итальянскую забастовку, и это ничем хорошим для здоровья наших граждан точно не закончится».

Элина Сушкевич и Елена Белая сейчас под домашним арестом. Следствие утверждает, что доказательств их вины достаточно. И здесь позиции расходятся. Медики заявляют, что Калининград лишился квалифицированного врача. Следствие, видимо, полагает, что опасного преступника.

Петиция в поддержку врачей из Калининграда за несколько часов собрала 25 тыс. подписей.