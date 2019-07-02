Промзоне добавят креатива

В течение пяти лет в Москве появится новый креативный кластер. Проект на месте бывшей промзоны у метро «Дубровка» реализует «Европейская подшипниковая корпорация» (ЕПК) экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Кластер должен включать спортивные объекты, фуд-холл, магазины, офисы и пр. и занять около 35 га.

О том, что ЕПК экс-депутата Госдумы Олега Савченко планирует создать креативный кластер площадью 35 га у метро «Дубровка» в Москве, “Ъ” сообщили в компании CBRE, которая выступает консультантом проекта. Строительство планируется на месте бывшей промзоны на Шарикоподшипниковской улице. Уже открыто несколько объектов, в том числе залы для игры в футбол и баскетбол, картинг и ледовый комплекс. Кроме того, в кластере должны заработать фуд-холл, рестораны, магазины, офисы и коворкинги. Одним из якорных проектов станет пространство «Главная сцена» площадью 7 тыс. кв. м, предназначенное для массовых мероприятий. По словам директора направления стратегического консалтинга CBRE Ольги Земцовой, спортивная инфраструктура станет основным отличием площадки. В целом, уточнила она, комплексное развитие промзоны рассчитано на пять лет. Возможный объем затрат на проект в CBRE не называли. В ЕПК дополнительный комментарий не предоставили.

Руководитель отдела ритейл-консалтинга компании JLL Полина Жилкина говорит, что размер инвестиций в создание кластера будет зависеть от конечного объема площадей и степени редевелопмента. По ее словам, для создания качественных пространств на базе старых промышленных зданий может потребоваться не менее 50–60 тыс. руб. за 1 кв. м. Руководитель департамента стратегического консалтинга Cushman & Wakefield Юлия Токарева добавляет, что у производственных строений большой запас прочности и хорошее обеспечение сетями, а значит, инвестиции потребуются только в реконструкцию и отделку зданий, а также в обустройство внутренней территории. При этом локация для кластера выбрана удачно: он находится возле метро, а восток Москвы не обеспечен креативными пространствами.

По данным управляющей дизайн-заводом «Флакон» Flacon-Х, на начало 2019 года в Москве работало 974 тыс. кв. м креативных кластеров. Гендиректор Flacon-Х Ян Ярмощук связывает востребованность формата с тем, что многие индустриальные объекты не подходят под демонтаж или редевелопмент в стандартный формат жилья, торгового центра или складов. Причины таких ограничений могут быть разными: от градостроительных норм до недоступности капитала, отмечает он. В этом случае девелоперы и приходят к сценарию креативных кластеров, хотя формат и менее прибылен, рассуждает господин Ярмощук. По его подсчетам, инвестиции в кластеры возвращаются за пять-семь лет.

Основатель Quite White Анна Курбатова уверена, что рынок арт-кластеров еще далек от наполнения. В центре Москвы расположены всего две площадки, «Винзавод» и Art-Play, и у них отличная заполняемость арендаторами, отмечает она. Среди других успешных примеров — «Флакон» в Бутырском районе и «Гараж» на Якиманке.

По словам госпожи Курбатовой, в случае проекта на Дубровке удачно выбрано спортивное направление пространства, потому что сегодня в Москве нет креативных кластеров с таким акцентом. К тому же в этом районе действительно существует запрос населения на спортивные активности, указывает эксперт. «На юго-востоке Москвы мы проектировали часть Парка имени 850-летия Москвы и знаем, что спортивные объекты, в частности велосипедный памп-трек, оказались крайне популярны и востребованы у местных жителей»,— говорит она. Но Ян Ярмощук считает, что на такой большой территории не стоит зацикливаться только на спортивной направленности: узкопрофильные концепции хороши для площадей 15–50 тыс. кв. м.

Елизавета Макарова