Пулково перенасытился в мае

Как стало известно “Ъ”, пассажиропоток аэропорта Пулково в мае превысил проектную пропускную способность. Если ситуация будет повторяться, то пограничные службы могут перестать выдавать разрешения на выход людей из самолетов, говорят источники “Ъ”. Оператору аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) рекомендовано равномерно распределять рейсы. В Пулково подтверждают, что столкнулись с дополнительной нагрузкой на пограничные службы и инфраструктуру аэропорта 10 мая, но ситуация не является «системной».

Сообщение о случаях превышения проектной пропускной способности аэропорта Пулково разместило подконтрольное Минтрансу ФГКУ «Росгранстрой». При этом, по словам источника “Ъ”, участвовавшего в совещании по этой теме, пропускная способность аэропорта в майские праздники была превышена в 2,5 раза, притом, что пункт пропуска рассчитан на 1 тыс. человек в час.

«В накопителе не было места для людей, и если такие ситуации будут повторяться, то пограничники не будут давать разрешение на выход людей из самолетов»,— говорит собеседник “Ъ”. На запрос “Ъ” о возможности применения таких мер в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти по существу не ответили, сославшись на заявление Росгранстроя.

Как следует из протокола совещания (имеется в распоряжении “Ъ”), представители пограничных органов подчеркивают, что ежедневно в часы пиковой нагрузки в накопителях образуется столпотворение пассажиров, «создаются предпосылки для конфликтных ситуаций»: залы перед линией паспортного контроля не предусмотрены для такого количества пассажиров. Тот факт, отмечается в документах, что до и после «пиковых периодов» рейсов намного меньше и часто залы-накопители пустуют, свидетельствует о неравномерном распределении слотов для авиакомпаний. Отмечается, что такие ситуации случаются в новогодние и майские праздники, службы предостерегают повторение этих событий в летний период с появлением дополнительных и чартерных рейсов.

Пассажиропоток Пулково за пять месяцев 2019 года вырос на 12,3%, до 6,8 млн человек, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В мае Пулково обслужил 1,7 млн пассажиров, что на 8,4% больше показателей 2018 года. В 2018 году пассажиропоток Пулково достиг 18,1 млн человек, приблизившись к пределам пропускной способности. ВВСС прогнозирует рост пассажиропотока до 25 млн человек к 2023 году и до 35 млн человек к 2039 году.

В ВВСС “Ъ” сообщили, что учитывают волны прилета и разлета рейсов авиакомпаний, однако аэропорт не может контролировать задержки в расписании перевозчиков, например, если воздушное судно приходит или уходит вне слота, который аэропорт заранее выделяет для прибытия или отправления рейса перевозчика. Действительно, отмечается в ответе ВВСС на запрос “Ъ”, 10 мая 2019 года несколько широкофюзеляжных воздушных судов прибыло вне слотов с коротким интервалом или одновременно. «Ситуация не является системной, однако для повышения комфорта пассажиров в периоды пиковых нагрузок аэропорт планирует усилить работу координаторов в терминале для равномерного распределения потоков»,— говорят в ВВСС.

Как сообщалось ранее (см. “Ъ” от 30.04.2019), ВВСС разрабатывает мастер-план развития аэропорта Пулково, инвестиции во вторую очередь реконструкции могут составить около €500 млн. Из трех вариантов модернизации инфраструктуры, представленных правительству Петербурга в мастер-плане (см. “Ъ” от 04.03.2019), оператор аэропорта выбрал первый — «умеренный». Вторая очередь реконструкции включает в себя строительство рулежной дорожки скоростного схода, базы аэродромной службы, монтаж дополнительных накопителей в посадочных галереях для выходов к перронным автобусам, установку автоматических стоек сдачи багажа, модернизацию коммерческой зоны внутренних воздушных линий. В северной посадочной галерее (международные рейсы) оператор планирует построить переходы с телескопическими трапами, в южной галерее — несколько переходов и перрон. Работы планируется завершить в 2025–2030 годах.

Яна Войцеховская