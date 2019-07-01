Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $37,6 млрд — до $287,23 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в топ-500 богатейших людей мира входят 24 россиянина.

Список пяти самых богатых россиян, по версии Bloomberg:

Леонид Михельсон, основные активы НОВАТЭК и СИБУР (36-е место в рейтинге, состояние — $24,1 млрд, увеличилось на $4,72 млрд); Владимир Потанин, основные активы «Интеррос» и «Норникель» (43-е, $22 млрд, +$2,38 млрд); Владимир Лисин, основные активы Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК (46-е, $20,9 млрд, +$3 млрд); Алексей Мордашов, основной актив «Северсталь» (50-е, $19,6 млрд, +$2,13 млрд); Вагит Алекперов, основной актив ЛУКОЙЛ (55-е, $18,1 млрд, +$2,01 млрд).

Ранее издание Forbes назвало российских миллиардеров, которые больше других потеряли с начала 2019 года. В совокупности десять богатейших россиян обеднели на $12,7 млрд, больше половины этой суммы пришлось на Олега Дерипаску (En+, «Русал» и «Евросибэнерго», потерял $3,1 млрд) и Виктора Вексельберга (ГК «Ренова», -$2,9 млрд).