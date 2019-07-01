Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $37,6 млрд — до $287,23 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в топ-500 богатейших людей мира входят 24 россиянина.
Список пяти самых богатых россиян, по версии Bloomberg:
Ранее издание Forbes назвало российских миллиардеров, которые больше других потеряли с начала 2019 года. В совокупности десять богатейших россиян обеднели на $12,7 млрд, больше половины этой суммы пришлось на Олега Дерипаску (En+, «Русал» и «Евросибэнерго», потерял $3,1 млрд) и Виктора Вексельберга (ГК «Ренова», -$2,9 млрд).
Как изменился образ российского бизнеса в медиа в прошлом году
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