Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает историю логистической платформы Shiptor, которая занималась разработкой сайтов.

В 2006 году в Воронеже Вячеслав Косилов с партнерами-предпринимателями открыл первую онлайн-витрину с каталогом товаров из американских интернет-магазинов. Спустя два года небольшая веб-студия трансформировалась в e-commerce проект со складами в США, Европе и Китае. Новая модель нравилась пользователям: они могли покупать качественные товары гораздо дешевле чем в России. Эта бизнес-модель помогла Shopotam сохранить свои позиции в период кризиса в 2014 году.

С ростом популярности Shopotam компания разработала и автоматизировала собственную логистику, которая позже легла в основу нового проекта — Shiptor. К тому же, в 2014-2015 начался бум малого бизнеса: появилось много небольших интернет-магазинов, которые не могли позволить арендовать собственный склад и создать службу доставки. Так в 2016 году появился Shiptor, который за небольшую цену предоставлял услуги для бизнеса: доставку, логистику, складское хранение и выполнение заказов в России, а также решал все вопросы с таможенной документацией.

Финансовые результаты

За последние три года Shiptor из агрегатора доставки вырос в логистическую платформу, которая занимается полным циклом логистических операций. В июле 2018 Shiptor вместе со «Сбербанк» анонсировали сервис доставки для малого бизнеса «Моя доставка». В 2018 году разработал и запустили собственные постаматы и софт для сети пунктов выдачи. В мае 2019 года «Сбербанк» и Shiptor анонсировали пилотный запуск сервиса для доставки посылок физическим лицам.

На сегодняшний день Shiptor работает с более чем 600 интернет-магазинами, имеет склад в Москве, собственную курьерскую службу и агрегатор доставки. В планах запуск новых сервисов и увеличение клиентов по всей России.