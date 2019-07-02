Мертвая вода

Количество жертв наводнения в Иркутской области может увеличиться до 16 человек. По неподтвержденным данным, семеро человек погибли, еще девять числятся пропавшими без вести. Более 150 человек госпитализированы. От паводка, начавшегося 25 июня, уже пострадали 83 населенных пункта в шести районах области. Под водой или частично затопленными остаются больше 50 городов, поселков, деревень. Подтоплено или полностью разрушено 6,7 тыс. домов, в которых проживают более 32 тыс. человек. Власти начали подсчет суммы ущерба и планируют в среду получить предварительную цифру.



Масштаб наводнения в Иркутской области продолжает расти. Напомним, в результате сильных дождей и таяния снегов в горах Восточного Саяна 25 июня реки начали выходить из берегов. Одними из первых наводнение встретили жители Нижнеудинска и горной Тофаларии, откуда людей эвакуировали на вертолетах. Самый сильный удар пришелся на город Тулун, в котором проживают 41,6 тыс. человек. Водная стихия сносила деревянные дома, затопила вторые-третьи этажи пяти­этажек, разрушила городской водозабор.

В воскресенье наводнение пришло в Чунский район. Утром понедельника ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что в зоне затопления 55 населенных пунктов. В воскресенье их было 28. Подтопленными остаются 3,3 тыс. жилых домов. В целом наводнение прошло уже через 83 населенных пункта в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском, Куйтунском районах. Повреждено 13 автомобильных мостов. На участках трассы Р-255 «Сибирь» ограничено движение грузового транспорта. Отрезок дороги, проходящий по Тулуну, закрыт.

Федеральные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных структурах сообщили о семерых погибших, девять человек считаются пропавшими без вести, их тела ищут. В ГУ МВД по Иркутской области “Ъ” сообщили, что информация о погибших будет предоставлена позже. Ранее начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов говорил: «Данными о погибших мы пока не располагаем». «Поисковые работы будут организованы адресно, когда уйдет вода»,— отметил он. За медицинской помощью обратились 744 человека, 153 из них госпитализированы.

Люди жалуются на переохлаждение, обострение хронических заболеваний, у многих бытовые травмы, стрессовое состояние.

Власти начали подсчитывать ущерб, нанесенный стихией. Для проведения оценки в пострадавшие территории направлены рабочие группы. В их составе представители министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, региональных служб государственного строительного и жилищного надзора, ГАУИО «Ирэкспертиза». Предварительный отчет власти планируют получить 3 июля.

Как сообщил “Ъ” начальник иркутского управления Гидрометцентра Азат Насыров, за всю историю наблюдений в Тулуне (за 180 лет) такое сильное наводнение произошло впервые. «Мы впервые зафиксировали такой высокий уровень воды. Существует методика расчета вероятности сильных наводнений. Так вот, по ней на реке Ия такое возможно раз в тысячу лет»,— сказал он “Ъ”. В реке Уда, затопившей Нижнеудинск, — раз в 200 лет. По словам Азата Насырова, в последний раз высокий уровень воды в Тулуне наблюдался в 1984 году. Тогда река Ия поднялась до 1133 см. В этот раз пиковый уровень был зафиксирован в 12 часов дня 29 июня — 1387 см. Критической для реки Ия в районе Тулуна является отметка в 7 м.

В Тулуне и Нижнеудинске развернуты мобильные хлебозаводы. В регион с воскресенья движется сводный отряд Центрального военного округа, в составе которого военные врачи и инженеры. Подключить к решению проблем в связи с паводками военных Минобороны поручил президент Владимир Путин, в ночь на воскресенье он провел экстренное совещание в Братске. Вчера пресс-служба ЦВО сообщила, что в зону бедствия будут переброшены военные соединения материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированные в Кемеровской области. В Иркутскую область их доставит военно-транспортный самолет Ил-76 из Новосибирска. Колонна КамАЗов с автоцистернами выдвинулась в направлении аэропорта Толмачево. Водовозами планируется обеспечивать население питьевой водой. Также военные везут с собой полевую кухню.

Екатерина Еременко, Иркутск