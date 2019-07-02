Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
02 июля, вторник
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Санкт-Петербург
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Санкт-Петербург
Слушать радио
Коротко
Новости
17:37
Россия заплатила взнос в Совет Европы на 2019 год
18:38
В 2020 году в Петербурге появятся новые зоны платной парковки на 13 тыс. мест
18:16
На КАД в районе проспекта Культуры закроют одну полосу
17:47
Более 100 кандидатов подали документы на выборы в муниципалитеты Ленобласти
17:35
Трест «Леноблреставрация» отреставрирует церковь Божией Матери Милующей за 283, млн рублей
17:23
УФАС Петербурга снова отложило слушание дела о снежном картеле
17:00
Суд встал на сторону Горизбиркома в иске МО «Сергиевское»
16:50
В Ленобласти нанесут разметку на 1,5 млн кв. метров региональных трасс
16:28
В Петербурге построят центр детской хирургии за 6,5 млрд рублей
16:10
Верховный суд РФ отказал ЛУКОЙЛу в законности врезки в трубопровод в Ленобласти
16:02
Аудиторы ИКАО: Пулково соответствует стандартам организации в области авиационной безопасности
15:46
Бывшего топ-менеджера «СПб Мясомолмаш» приговорили к 5,5 годам колонии за хищение 190 млн рублей
15:32
В госпитале для ветеранов войн открыли отделение эндоскопии
15:16
Суд обязал структуры Смольного отремонтировать исторический элеватор на проспекте Обуховской Обороны
14:39
Зампред «Яблока» просит ЦИК проверить работу муниципальных избиркомов Петербурга
ещё
все новости
КВАРТИРНИК «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №12
10 апреля 2019 года дуэт «Частный случай» выступил на музыкальном квартирнике ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге
«Твердые знаки»
Вручение ежегодной премии
Подробно
28
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Смарт-Сити
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
02.07.2019, 12:03
Главные новости от "Ъ-СПб" получайте
в
Telegram
Комментарии
Печать
Рекомендуем
обсуждение
Наглядно
Алые паруса
Пятнадцатый раз в истории XXI века в акваторию Невы вошел бриг с алыми парусами. Название парусника и в этот раз не "Секрет" -
Фотогалерея
Акция в поддержку Ивана Голунова в Петербурге прошла без задержаний
В Петербурге прошел флешмоб в поддержку Ивана Голунова, организованный журналистами Санкт-Петербурга
Фотогалерея
Светские мероприятия на ПМЭФ-2019
Три дня, пока шел ХХIII Петербургский международный экономический форум, по вечерам участникам было где отдохнуть. Концерты, при
Фотогалерея
Май
Фотографии важных событий месяца в галерее "Ъ-СПб"
Фотогалерея
Чемпионский парад «Зенита»
Команда досрочно получил титул победителя Российской премьер-лиги
Фотогалерея
Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге
Во время шоу барабанщиков на Дне города
Фотогалерея
Legal Street
Делегаты IX Петербургского международного юридического форума традиционно зашли на улицу Рубинштейна и отдохнули
Фотогалерея
Как они это сделали
Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) стал досрочным чемпионом
Фотогалерея
Апрель
Лучшие фотографии месяца в фотогалерее “Ъ-СПб”
Фотогалерея
Снимается кино
Весь месяц в Петербурге студия «Тритэ» снимала историческую драму «Серебряные коньки»
фотогалерея
Лучшее — глазами "Ъ-СПб"
На протяжении года фотокорреспонденты следили за важными событиями в жизни города и вокруг
фотогалерея
Особый взгляд
Персональные фотоитоги автора "Ъ" в СПб" Александра Петросяна за 2018 год
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
В регионе
Мероприятия
Контакты
Реклама
Подписка
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЯ
Банк
Business Guide
Твердые знаки
Guide
Интервью
Уверенно смотрим в будущее
Глава Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо об итогах ПМЭФ-2019
Как расти быстрее рынка
В условиях высокой конкуренции банкам необходимы digital-технологии.
Партнерские проекты
Усиленное звено бизнеса
Почему компании отдают комплексную логистику на аутсорсинг
Все партнерские проекты "Ъ-СПб"
Квартирники «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД»
Издательский дом «Коммерсантъ» (Санкт-Петербург) продолжает серию музыкальных вечеров в формате «квартирник»
глазами «Ъ»
в лучших местах
В лучших местах с Коммерсантъ
Коммерсантъ
Войти в личный кабинет
Профиль пользователя
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия