Телевизор — убийца

Следующий раз, предвкушая приятный вечерок на диване напротив телевизора, крепко задумайтесь: это удовольствие смертельно опасно.

Довольно давно уже известно, что долгое сидение небезопасно для здоровья. Однако, как выясняется, неодинаково небезопасно: особенно плохо часами засиживаться перед телевизором после сытного обеда. Говоря языком цифр: те, кто так поступает, увеличивает риск инфаркта, инсульта и преждевременной кончины на 50%.

«Это сочетание — обед, диван, телевизор — просто отравляющее,— предупреждает Кит Диас из Колумбийского университета, автор исследования.— Последнее, что стоит делать после сытной еды,— садиться смотреть телевизор, надо заставить себя прежде погулять хотя бы 20 минут».

В исследовании участвовало 3,6 тыс. жителей штата Миссисипи, продолжалось оно девять лет. Респонденты сообщали, сколько времени и когда они проводили за телевизором, сколько работали и какие физические нагрузки несли. И те из респондентов, кто проводил у телевизора более четырех часов в день, рисковали получить инфаркт, инсульт или внезапную смерть на 50% больше, чем те, кто смотрел телевизор два часа в день или меньше. Исследователей удивило, что те участники, кто находился перед монитором на работе долгие часы, рисковали здоровьем так же, как те, кто смотрел телевизор два часа и меньше.

«На работе мы чаще вскакиваем: к коллеге идем с вопросом, в туалет, к принтеру и т. д.,— объясняет Диас,— а от телевизора мы не отрываемся буквально часами. Это самый ужасный тип сидения!»

В те часы, когда плотно поевший человек сидит перед телевизором, у него растет сахар в крови и повышается холестерин. А поскольку мышцы его неактивны, они не потребляют тот самый сахар и те самые липиды из сосудов. Нельзя сказать, предупреждает Диас, что само по себе сидение вызывает инфаркт или инсульт, но оно создает условия для развития опасных для здоровья состояний.

Все участники исследования были чернокожими, но, по мнению Диаса, белым долгое сидение перед телевизором точно так же опасно.

Что делать? Снижать риск. Даже самые закоренелые тюфяки могут улучшить ситуацию, если будут выполнять несложные физические упражнения. А если эти упражнения будут занимать всего-навсего 150 минут в неделю, весь дополнительный риск бездумного времяпрепровождения напротив телеэкрана сойдет на нет. Нужна умеренная аэробная активность: ходьба (минимум 4 км за час), работа в саду, танцы, теннис или велосипедные прогулки.