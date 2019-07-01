Минобороны объявило закупку военного лазертага за 756 млн рублей

Министерство обороны РФ разместило на сайте государственных закупок тендер на «разработку системы имитации и боевой реальности с использованием лазерных имитаторов стрельбы и поражения для проведения двусторонних тактических учений» (шифр «Стретта»). Стоимость контракта составляет 756,4 млн руб.

Как говорится в условиях тендера, работы должны быть завершены до 10 ноября 2021 года. При этом в 2019 году на финансирование контракта предполагается выделить 80 млн руб., в 2020-м – 597,9 млн руб., в 2021-м – 78,46 млн руб.

Напомним, военный лазертаг предполагалось поставить на полигон «Мулино» в Володарском районе Нижегородской области в рамках его модернизации. Впервые это планировалось сделать еще в 2001 году. Однако фактически к модернизации полигона приступили только в 2011 году. Идея создания учебно-тренировочного центра принадлежала бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову, который в 2011 году побывал на полигоне Бундесвера, где с помощью лазеров имитировались боевые действия.

Контракт на оснащение полигона современными учебными системами выиграла германская Rheinmetall. Предполагалась, что эта компания поставит 1 тыс. лазерных имитаторов. В 2014 году после введения санкций компания отказалась от исполнения контракта. При этом работы стоимостью €50 млн были полностью оплачены исполнителю, так как продукция относилась к категории высокотехнологичных и эксклюзивных. Министерство обороны обратилось в суд. Новым поставщиком оборудования для мулинского полигона была определена компания Министерства обороны АО «Гарнизон».

Позже было возбуждено уголовное дело из-за потери €50 млн по не исполненному контракту. Его фигурантом стал бывший врио начальника Военно-научного комитета вооруженных сил РФ Олег Гузенко, которого подозревали в служебных злоупотреблениях. Однако Московский окружной военный суд не обнаружил причинно-следственной связи между потерей средств, выделенных Минобороны на обустройство учебного центра сухопутных войск, и действиями Олега Гузенко.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале «Полковнику зачли санкции».

Александра Викулова