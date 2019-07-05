Алешу Кузьмина ждут в Москве в июле

28 июня в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» мы рассказали историю девятилетнего Алеши Кузьмина из Волгоградской области («Четыре болезни на одного», Алексей Каменский). У мальчика несовершенный остеогенез – чрезвычайно хрупкие кости. Алеша перенес множество переломов и две сложные операции, сейчас мальчику жизненно необходимо комплексное лечение. Рады сообщить: вся сумма (1 065 312 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 28 июня 27 440 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Оренбург», «Брянск», «Курск», «Томск», а также 167 региональных СМИ – партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 27 детям на 32 727 106 руб.