Кремль ждет от возможной встречи Путина с Зеленским «конкретного результата»

В Кремле считают, что важен не сам факт встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, а конкретные договоренности, которые могут быть на ней достигнуты. «Президент Путин исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более по такому важному треку, как наши отношения с Украиной,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.— Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна, нужна встреча ради результата».

Пресс-секретарь отметил, что перед такой встречей господин Путин хотел бы понять, какой позиции придерживается украинский лидер по важным для двух стран вопросам — в том числе реализации Минских договоренностей и выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Минские соглашения представляют собой комплекс документов, разработанных во время переговоров президента Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в Минске (подписаны в 2014 году, дополнены в 2015 году). Документ предусматривает прекращение огня на территориях непризнанных ДНР и ЛНР и работу над деэскалацией вооруженного конфликта на востоке Украины.

В начале июня секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк подтвердил изданию LB.ua, что встреча российского и украинского лидеров может состояться. О том, что такая встреча готовится, в конце июня заявлял агентству «112 Украина» народный депутат Украины Михаил Поплавский.

Об отношениях ДНР и ЛНР с Украиной читайте в материале “Ъ” «Минские соглашения делают вашингтонскими».