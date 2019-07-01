Олег Дерипаска проиграл иск к департаменту имущественных отношений Кубани

Арбитражный суд Краснодарского края оставил без движения исковое заявление бизнесмена Олега Дерипаски к краевому департаменту имущественных отношений. Как сообщает fedpress.ru, Дерипаска требовал признать незаконным решения краевых властей в части взыскания с него государственной пошлины в размере 3 тыс. руб. Бизнесмен просил предоставить ему отсрочку платежа. Краевой арбитраж посчитал, что у предпринимателя нет веских доказательств для необходимости предоставления ему такой отсрочки.

Издание пишет, что в рамках заявления Олег Дерипаска также просил запретить администрации края пользоваться земельным участком сельхозназначения площадью 2,2 млн кв. м и стоимостью 34,9 млн руб. в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Василий Хитрых