Станцию метро «Академическая» открыли после 11-месячного ремонта

В понедельник, 1 июля, в Петербурге после капитального ремонта открыта станция метро «Академическая». Напомним, она была недоступна для пассажиров на протяжении 11 месяцев.

Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», за это время на станции капитально отремонтировали эскалаторы и модернизировали системы управления ими. Кроме этого, на «Академической» полностью восстановлена гидроизоляция наклонного хода и проведена модернизация систем по обеспечению транспортной безопасности. Также службами метрополитена выполнены работы по полировке мраморной облицовки путевых стен и ремонту гранитного пола перронного зала и монтаж шутц-линии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в связи с открытием станции «Академическая» маршруты автобусов №61, №102, №153, №178, №К-9, №К-72, №К-93, №К-131, №К-193 и №К-278А планируется запустить по прежним трассам. Трамваи маршрутов №38 и №61 после 1 июля продолжат работать по действующим маршрутам.